Cuneo, inaugurata a Palazzo Tornaforte la mostra "Piano Nobile" (FOTO)

È stata inaugurata nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, alla presenza della sindaca Patrizia Manassero presso Palazzo Tornaforte, nella sede vescovile di via Roma 7 a Cuneo, la mostra "Piano Nobile".

Si tratta di un evento unico e particolare per la città, che potrà ammirare il talento di questi giovani artisti, in una cornice straordinaria e diversamente inaccessibile.

Nelle sontuose sale del piano nobile, tra camini di marmo e soffitti affrescati, trova spazio la mostra degli allievi della classe 5 D, indirizzo Figurativo del Liceo Artistico Ego Bianchi, a cura del Prof. Enrico Tealdi. Dipinti ad olio, ritratti, nature morte, saranno le opere esposte nelle stanze del Vescovado.

“A questo scrigno tesoro prezioso che è l’edificio, gli studenti di quinta aggiungono i loro tesori rappresentati dalle loro opere pittoriche - il commento del dirigente scolastico, professor Carlo Garavagno - . Poiché fra un mese si diplomeranno, auguriamo di realizzare il capolavoro della loro vita, perché tutti gli studenti realizzano un capolavoro, qualunque esso sia, qualunque opportunità di partenza abbiano avuto.

La scuola ha sicuramente fornito loro gli strumenti culturali per orientarsi nella vita. X noi questa è la scuola fuori le mura, come la basilica a Roma San Paolo fuori le mura, anche questa è scuola, fuori dalle solite mura dove tra l’altro stiamo un po’ strettini, qui gli studenti mettono in campo tutte le Life skill potenziali, le competenze di vita, autonomia, imparare ad imparare, risolvere problemi, buona relazione con le cose (questo edificio prezioso) e le persone ecc.

Il titolo della mostra, il prof. Tealdi scrive Piano Nobile. Non sapevo nulla, ho cercato di dare un senso: ho pensato che bello, che per una volta la scuola stia al piano nobile, non nei bassifondi della scala sociale, degli investimenti, della considerazione.

Concludo dicendo che l’arte cura il corpo e l’anima, la bellezza e gentilezza di questi studenti salverà il mondo, pensando, se si è belli e gentili di corpo e anima, non si fanno le guerre, non ci si insulta, si coopera a vicenda. Che bello che i cugini del musicale e l’artistico si autopromuovano a vicenda, la cooperazione paga sempre, se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme agli altri. Ricordiamo anche le due studentesse mancate un mese fa di terza e quarta che anche loro avevano intrapreso questo percorso artistico di bellezza”.

La mostra osserva i seguenti orari di apertura: sabato 13 maggio e domenica 14 maggio, 15.00/19.00, poi ancora sabato 20 e domenica 21 maggio, 15.00/ 19.00. L'ingresso è libero