Al via a Bra un ciclo di incontri dedicati allo spazio e ai satelliti

Il 20 e 27 maggio l’Associazione Amici dei Musei di Bra, in collaborazione con il Museo Civico Craveri di Storia Naturale, organizza un breve ciclo di conferenze dal titolo I satelliti artificiali: uno sguardo da e verso il cielo a cura di Edoardo Marelli.

Sabato 20 maggio: L’esplorazione dello spazio, storia e curiosità offrirà un excursus che va dai primi tentativi di lancio di satelliti nello spazio alle ultime sofisticate missioni satellitari per svelare i misteri dell’universo. Il tutto condito da aneddoti e curiosità “dietro le quinte”.

Sabato 27 maggio: I satelliti nella vita di tutti i giorni descriverà l’impatto che hanno i satelliti nella nostra vita quotidiana e nello studio dei grandi problemi del nostro pianeta.

Le conferenze si svolgeranno alle 16 presso l’Auditorium BPER in via Principe di Piemonte (ingresso da via Sarti) con ingresso libero.

Edoardo Marelli, ingegnere elettronico specializzato nel settore dei satelliti, ha lavorato per oltre trent’anni all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel centro tecnologico di Noordwijk (Paesi Bassi).