Alla mostra dell’Antiquariato di Saluzzo visita a sorpresa di Vittorio Sgarbi

La mostra dell’Antiquariato di Saluzzo ha visto ieri pomeriggio (domenica 14 maggio ) l’arrivo a sorpresa del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, sottosegretario del Ministero della Cultura.

Da Torino dove si trovava ha deciso di venire alla mostra in Castiglia racconta il curatore Franco Brancaccio – per visitare l’esposizione e incontrare gli antiquari, con alcuni dei quali si è intrattenuto osservando opere di particolare interesse per lui. "Una visita che valorizza il nostro lavoro e la mostra”.

Sgarbi ha ammirato anche la sezione esterna dell’ antiquariato da giardino, allestita nel boschetto dei gelsi della Castiglia con l'elogio all’architetto Paolo Pejrone per l’allestimento verde (piante Armando Garden) del cortile d’ingresso all'ex castello dei marchesi.

Nella mostra saluzzese una ventina tra i migliori antiquari da tutta Italia: "Il livello è nazionale e lo potete toccare con mano "– sottolinea il curatore della mostra organizzata dalla Fondazione Bertoni- "Ritengo di poter segnalare alcune opere di grande pregio tra cui sculture medievali, dipinti del 600 e 700 provenienti da grandi collezioni, oltre che una vasta presentazione di dipinti dell’800”.

L'Antiquariato sarà aperto alla Castiglia ancora tutta la settimana fino al 21 maggio: il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, nei giorni feriali dalle 15 alle 20. Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto 5.

Il critico ha poi fatto visita alla Cattedrale di Saluzzo accompagnato da Franco Giletta. Ne ha apprezzato il restauro nella sua complessità - commenta l'artista saluzzese - guardando con attenzione il polittico di Hans Clemer, capolavoro del pittore fiammingo commissionato dai marchesi di Saluzzo e le lunette esterne.

Sempre sulle tracce del pittore fiammingo è giunto in serata ad Elva in val Maira per ammirare, nell’antica parrocchiale, il presbiterio affrescato da Clemer, di fronte al quale ha mostrato grande entusiasmo per la bellezza.