Le studentesse di estetica lanciano un messaggio sull'importanza del dono al ritmo rap neomelodico [VIDEO]

L’estetista non è solo “make-up e nail art” ma è una figura che incoraggia le persone a prendersi cura del proprio corpo, della propria salute e del proprio benessere, sottolineando l'importanza di adottare uno stile di vita sano e di fare scelte consapevoli per il proprio benessere fisico e mentale.

È probabilmente merito della formazione ricevuta nel loro percorso di studi ed innescata dalla testimonianza di Rita, se le ragazze di seconda estetica della sede “Ernesto Rebaudengo” del Cfpcemon, in pochi giorni hanno realizzato un brano rap neomelodico, scritto a tante mani, che lancia un messaggio chiaro: la vita, grazie ai donatori, può rinascere!

Il loro lavoro ha subito colpito e commosso il Presidente provinciale AIDO, Gianfranco Vergnano e il Presidente cebano Massimo Sasso e, siamo sicuri, colpirà anche voi.

Dall’idea al videoclip di “Vita - Storia di Rita”, tutto il lavoro è stato svolto durante le ore di informatica ed italiano, con l’obiettivo di partecipare al concorso indetto da AIDO Nazionale per il 50º di fondazione. Quando i presidenti l’hanno visionato però, hanno deciso di premiare da subito le ragazze per il loro impegno e la sensibilità.

L’occasione si è presentata lunedì 8 maggio quando, come ogni anno, le associazioni AIDO ed AVIS di Ceva hanno incontrato gli studenti del terzo anno del Cfpcemon per informarli e sensibilizzarli sul valore e l'importanza del "Dono".

Una giornata intensa quindi in cui i ragazzi hanno potuto ascoltare le testimonianze dei trapiantati Rita, Eros e Andrea (responsabile dell'Associazione ANIMA, che riunisce le persone affette da talassemia, e quindi dipendenti in modo continuativo dalle trasfusioni di sangue). Il dottor Tattoli ha curato la parte medica e infine hanno partecipato per Aido alcuni membri del Direttivo, tra cui il presidente, il vicepresidente e il segretario e per Avis, il presidente onorario Beppe Tomatis.

“L’incontro - afferma la direttrice di sede Simona Giacosa - è stato un momento altamente formativo per i nostri studenti, hanno potuto apprendere che le Associazioni non si limitano a raccogliere delle adesioni, questa parte viene preceduta ed accompagnata da un ventaglio di iniziative che comprendono interventi di informazione sanitaria e di educazione civica.

Comprendere in maniera corretta il significato umano e civile del “consenso” alla donazione e/o al prelievo, in quanto spiegato da Personale qualificato, contribuisce al superamento delle paure e dei dubbi con cui abitualmente ci si scontra.

Inoltre, la premiazione del video realizzato per il concorso nazionale ci rende orgogliosi e intendo esprimere il mio grazie alle studentesse della classe seconda estetica che con impegno e dedizione hanno affrontato il tema della “vita” e di valori come solidarietà e donazione. Ringrazio l’AIDO di Ceva per averci coinvolti in questa bella esperienza e un grazie particolare lo rivolgo al Presidente provinciale Vergnano per la forte motivazione con cui ha dialogato con gli studenti”.