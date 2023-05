Anche il Comune di Roccabruna entra nella "rete" Plastic free

Nella provincia di Cuneo un altro comune sigla il Protocollo d'Intesa Plastic Free.



Nella giornata di martedì 9 Maggio, nella sede del Comune di Roccabruna, il Sindaco Marco Arneodo ha firmato il Protocollo d'Intesa con la Onlus Plasticfree, rappresentata da Flavia Faccia referente provinciale e Lorenza Bernardi, referente per il comune di Roccabruna.



Il comune ai piedi della Valle Maira, come i suoi vicini, Dronero e Celle Macra, ha dimostrato particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e disponibilità a costruire una proficua collaborazione.



Sono già in fase di valutazione nuovi accordi per alcuni progetti che verranno attivati nell'estate e nell’autunno.



“Siamo soddisfatti di aver siglato questo patto d'intesa con la Plasticfree”, afferma in una nota il sindaco Marco Arneodo. “Gli obiettivi statutari dell'associazione sono pienamente condivisibili. La difesa dell'ambiente è una priorità da perseguire senza perdere ulteriore tempo. Il guadagno ed i profitti fini a sé stessi ci hanno indotti a trascurare aspetti che sono fondamentali per l'equilibrio del pianeta. La collaborazione con Plasticfree ci consente di concretizzare nuove attività di sensibilizzazione ambientale sulla pericolosità della plastica”.



Una primavera ricca di soddisfazioni per il team Plasticfree Cuneo, grazie al crescente interesse dei comuni della provincia verso le tematiche ambientali e alle attività della Onlus.