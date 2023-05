Le parrocchie di Barge e Bagnolo presentano un progetto sulle famiglie di oggi

Le Parrocchie di Barge e di Bagnolo sono felici di presentare un progetto dedicato alle famiglie di oggi: venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 presso l’oratorio del capoluogo si terrà “Famiglie in festa”, un insieme di “ascolto e di musica”, in un ambiente famigliare (proprio per questo abbiamo scelto l’oratorio) in cui sentirsi accolti. Ospiti delle due serate saranno Mons. Derio Olivero, il coro “Gli Alunni del Cielo” e le famiglie delle Comunità Cenacolo e Papa Giovanni XXIII.

L'idea di fondo

Si tratta di un progetto che è nato dal desiderio condiviso di un gruppo di coppie e famiglie che si sono interrogate: Cosa significa per noi essere famiglia? Di cosa abbiamo bisogno per ritrovare un momento di dialogo senza le distrazioni del quotidiano? Abbiamo delle esperienze comuni e condivisibili? Guardandoci attorno: cosa ci offre la chiesa, la società, quale diversa opportunità, o alternativa, può rispondere alle nostre esigenze? E noi, cosa possiamo dare ad una coppia o ad una famiglia del nostro tempo, rispetto ai “soliti svaghi”?

Cosa possiamo fare per stare insieme, cosa può interessare loro? Quale occasione possiamo creare per trasmettere il bello di essere famigla cristiana oggi, che non sia banale, noioso, ma che non sia fine a sé stesso e, anzi, possa essere interessante, piacevole e, al contempo, possa trasmettere un messaggio? Con questi due appuntamenti il nostro intento è quello di arrivare a tutte le coppie: sposate, conviventi, giovani e meno giovani.

Aspettiamo tutte le coppie, anche i nonni, le famiglia che frequentano le parrocchie, ma anche, e soprattutto, chi non lo fa! Famiglie: coppie con figli o senza e genitori soli … D’altra parte questo è essere Chiesa: un insieme di famiglie, con le proprie diversità e caratteristiche, ma che desiderano guardare un po’ più in alto, cercando, pur con fatica, di ritagliare un posto per accogliere la proposta di Gesù, nelle loro vite

Programmi e informazioni

Venerdì 9, alle ore 21, Mons. Derio Olivero presenterà con il suo stile accattivante e coinvolgente presenterà “L’arte…di essere una famiglia”. La serata si concluderà con un rinfresco offerto a tutti: un’occasione per stare insieme, conoscersi, crescere nell’amicizia e “fare festa in famiglia”. Sabato 10 la serata si aprirà alle ore 19,30 con un “apericena” a buffet (offerta libera). Seguirà il recital-concerto del coro “Gli alunni del cielo”. Durante la serata ascolteremo le testimonianze di due coppie: una della comunità Cenacolo e l’altra della Comunità Papa Giovanni XXIII. Durante entrambi gli appuntamenti ci sarà un servizio di baby sitteraggio per tutti i bambini, gestito dai gruppi animatori dei nostri oratori. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Per informazioni è possibile contattare il numero 3341866029 (Daniele).

Gli ospiti

Monsignor Derio Olivero - Vescovo di Pinerolo. Nato a Cuneo il 17 marzo 1961; del clero di Fossano; ordinato presbitero il 12 settembre 1987; eletto alla sede vescovile di Pinerolo il 7 luglio 2017; ordinato vescovo l'8 ottobre 2017. Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo. È diventato “famoso” per le sue apparizioni youtube e per i suoi commenti alle opere d’arte. Dicono di lui: «Si starebbe ad ascoltarlo per ore. Perché Derio Olivero è meravigliosamente bravo a cogliere tutte le sfumature di bellezza del quotidiano e a offrircele. E perché nei suoi incontri utilizza l’arte per farci entrare nel fascino e nel mistero dell’esistere offrendo contenuti preziosi per tutti».

Gli Alunni del Cielo sono un gruppo, che, dal 1968, annunciano il Vangelo con la musica e il canto, con concerti in tutta Italia ed Europa. La loro è una vera e propria missione per la Nuova Evangelizzazione: nel Terzo Millennio, rispondendo all’invito di Giovanni Paolo II, i giovani desiderano un mondo nuovo e una cristianità rinnovata e gioiosa. Il ricavato dei loro concerti è interamente destinato alle attività caritative delle associazioni e delle missioni che richiedono il sostegno del gruppo.

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà. La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 24, facendo crescere il rapporto con Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in piedi accanto ai poveri.

La Comunità Cenacolo. Madre Elvira ama definire la nostra Comunità “una famiglia di peccatori pubblici”, formata da persone che nel loro passato hanno sbagliato “pubblicamente”, rivelandosi deboli e povere, ma che grazie all'infinita Misericordia del Signore sono oggi persone risorte e “ricche” dentro, chiamate a testimoniare dovunque la speranza viva che nasce e rinasce nel cuore quando l'uomo incontra il Signore Risorto.

Dicono i parroci

«Il programma secondo noi può essere interessante, la modalità semplice, senza pretese, ma nel contempo un’opportunità nuova per vivere qualcosa di bello». «È un tentativo che cercheremo di realizzare, senza pretese particolari, ma con due risultati non da poco, già ottenuti: uno è quello di essere riusciti a coinvolgere, da una parte, un buon gruppo di coppie delle diverse parrocchie e, dall’altra, l’associazionismo, nella fattispecie del Gruppo Alpini di Bagnolo che si è impegnato nella logistica, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Un grande grazie anche a Pro Loco di Bagnolo Piemonte». «Altra cosa interessante può essere quello della realizzazione di quel cammino di costruzione di una vera fraternità pastorale tra comunità, partendo dal “basso”, cioè condividendo, e mettendo insieme, in amicizia, proposte, forze, carismi, coinvolgendo tutte le parrocchie di Bagnolo e Barge, parroci e coppie insieme… Pensiamo che tutto questo sia, oltre che molto bello, anche un po’ del nostro futuro di Chiesa».