Ceva, in frazione Malpotremo via ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

Nei giorni scorsi è stato assegnato alla ditta Raimondi srl il lavoro di messa in sicurezza della strada comunale in frazione Malpotremo e in località cimitero dello stresso nucleo frazionario.

In merito al primo intervento si prevede la demolizione dei pilastrini esistenti, con taglio e fresatura per l’alloggiamento del banchettone, calcestruzzi e acciaio di armatura, fornitura e posa di una barriera di sicurezza stradale.

L’intervento al cimitero invece prevede la realizzazione del banchettone tramite la riprofilatura del terreno vegetale, e l’installazione di una barriera stradale di sicurezza calandrata su un tornante.

L’importo totale dell’intervento è di circa 22 mila euro.