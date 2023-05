Racconigi, tavola rotonda a conclusione del progetto "Vedere Non Vedere"

Dopo quattro mesi di formazioni, dibattiti, occasioni di partecipazione attiva ed esperienze laboratoriali sul tema dei beni culturali, l’Associazione Sul Filo della Seta chiude i lavori del progetto Vedere Non Vedere No Present No Future con la tavola rotonda “Guardando oltre”, che si terrà giovedì 25 maggio alle ore 20.30 alla SOMS di Racconigi in Via Carlo Costa 23.

Un incontro per dare voce agli archivi, beni imprescindibili che “ri-vivono” per conservare la memoria. Sul palco, archivisti e progettisti culturali presenteranno la loro esperienza diretta nella raccolta, catalogazione, tutela e valorizzazione di documenti, condivideranno buone pratiche e discuteranno sul ruolo fondamentale che ricoprono gli archivi nella produzione di valore culturale, sociale ed economico in ogni comunità.

Attraverso gli interventi di Marinella Bianco, Rosanna Cosentino e Arduino Rosso di Acta Progetti srl saranno presentati quattro progetti racconigesi: dagli archivi della Parrocchia all’ex ospedale psichiatrico, dai setifici Manissero alla valorizzazione delle antiche filande.

Proseguirà Silvia Olivero, Direttrice Archivio Storico Città di Savigliano, sulle potenzialità degli archivi come risorsa preziosa.

A conclusione, Barbara Bergaglio illustrerà la mappatura delle raccolte di fotografia presenti sul territorio nazionale nato dalla collaborazione tra l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Ministero della Cultura) e CAMERA - Centro italiano per la fotografia.

Modererà la serata, per l’Associazione Sul Filo della Seta, Irene Rubiano.

La partecipazione all’evento è gratuita e disponibile fino ad esaurimento posti, è gradita la prenotazione via mail all’indirizzo: sulfilodellaseta@ibero.it