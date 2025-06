L'Assemblada Occitana Valadas solidarizza con il Comune di Pornassio: "Chiusura ai mezzi pesanti misura sacrosanta"

Egregio direttore,

Noi de l'Assemblada Occitana Valadas solidarizziamo con il comune di Pornassio che ha deciso di vietare il traffico ai veicoli pesanti sul suo territorio, precludendole pertanto la statale 28…

Questa misura è sacrosanta ed è volta a tutelare la vivibilità e la salute dei comuni arroccati sul colle di Nava, costantemente assaltata da mezzo pesanti, pendolari e vacanzieri diretti in Liguria.

Questo transito, oltre a essere dannoso per la salute non è di aiuto per le casse comunali o ancora meglio per i negozi nei paesi.

Rilanciamo una nostra vecchia battaglia: le circonvallazioni siano a pagamento!

Crediamo che però si debba trovare un sistema per trasformare i soldi eventualmente raccolti in buoni da spendere nelle valli.

Ci rendiamo conto che non sia facile da attuare ma crediamo che sia giunta l' ora di trasformare il traffico nelle strade delle valli in risorsa!

Se si può evitare il traffico dei mezzi pesanti perché ci sono alternative praticabili e fattibile è giusto evitarlo ma in caso contrario crediamo si debba trovare il sistema per rendere quanto meno fruttuoso il traffico. Le nostre valli vivono se ci sono servizi e negozi. I servizi e i negozi ci sono se ci sono utenti. Gli utenti si possono creare anche trovando il modo di rendere fruttuoso il traffico veicolare nei nostri paesi!

Assemblada Occitana Valadas