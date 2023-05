Donata all'Alberghiero di Mondovì un'opera che ricorda Paolo Borsellino

Un dono per gli studenti dell'Alberghiero di Mondovì e per tutti quelli che frequenteranno la scuola, per ricordare a tutti l'importanza della legalità e della giustizia.

E' stata svelata questa mattina, mercoledì 17 maggio, l'opera realizzata da Pietro Di Stefano, artista locale di origine sicialiana, ma monregalese d'adozione e presidente dell'associazione "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus che da alcuni anni si occupa di realizzare murales e opere d'arte dedicate al tema della legalità nelle scuole in giro per l'Italia.