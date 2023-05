Nuovo impianto fotovoltaico sul municipio di Verzuolo

È stato attivato, lo scorso lunedì 15 maggio, il nuovo impianto fotovoltaico posto sul tetto del Palazzo comunale di Verzuolo. Presenti all’inaugurazione il sindaco Gian Carlo Panero, il vicesindaco Giampiero Pettiti con gli impiegati dell'Ufficio Tecnico comunale.



L’intervento di ammodernamento ha notevolmente migliorato la vivibilità dell'edificio.



All'evento ha partecipato anche Marco Margaria, presidente del Bim del Po (Bacino Imbrifero Montano), ente che ha finanziato l'intervento, insieme all'Unione Europea e al Comune.



Il sindaco Gian Carlo Panero ha sottolineato come questo contributo “sia parte integrante della transizione ‘verde’ che mira a ridisegnare i nostri stili di vita, i sistemi economici e produttivi, e a garantire la sicurezza e l'indipendenza energetica soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale dovuto alla guerra in Ucraina”.



Il valore economico dell'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio ammonta a 87.500 euro, di cui 17.500 euro sono stati forniti dal Bacino Imbrifero Montano del Po e 70.000 euro provengono da fondi ministeriali per l'efficientamento energetico assegnati dal Pnrr.



I lavori di miglioramento del Municipio di Verzuolo stanno proseguendo con l'avvio della sostituzione di parte dei serramenti esterni del Palazzo comunale, riguardanti gli uffici del secondo e terzo piano, oltre a una porzione di quelli del primo piano.



L'Unione Europea finanzierà questi interventi a fondo perduto per un importo di 182.390 euro tramite la Commissione Europea e i programmi operativi nazionali ‘Pon Impresa e Competitività 2014-2020’, grazie all'avviso ‘Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica 2022’



Allo stesso finanziamento è associata anche la sostituzione delle lampade al neon ancora presenti in diversi uffici del Comune di Verzuolo, che saranno rimpiazzate con lampade a Led, per una spesa totale di 29.280,00 euro.