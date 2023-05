Saluzzo, via al bando comunale per le attività periferiche: Confcommercio si metto 'al servizio'

Il tema della desertificazione commerciale è un argomento per il quale ci siamo battuti da sempre. La difficoltà che vive il commercio all'interno delle frazioni, dei piccoli paesi e delle località periferiche è di certo un problema sui cui si può parlare a lungo.



Con grande piacere abbiamo appreso che anche l'amministrazione di Saluzzo, che già nel periodo di pandemia aveva sostenuto il commercio in generale, stando attenta alla esigenze del territorio, ha infatti predisposto un bando specifico per tali esercizi. Si tratta di esercizi commerciali di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti nelle aree affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a rischio desertificazione. In tal senso, può essere concesso un contributo per tre annualità, a partire da un importo minimo di mille euro annui, ed entro un massimo per ogni richiesta, determinato in base allo stanziamento annuale diviso per il numero di richieste ammissibili. Le domande dovranno essere inviate entro il 30 giugno.



In tale occasione, come sempre, la Confcommercio di Saluzzo e zona mette a disposizione i propri uffici per aiutare le attività in questione, che volessero partecipare a tale bando.