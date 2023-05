Il giro del Mombracco attraverso il sentiero di Cresta

E’ tutto pronto per la nuova iniziativa agreste proposta dall’associazione ‘I Argic e La Torre nel Parco, sempre con il patrocinio del Comune di Envie: il giro del Mombracco, percorrendo il cosiddetto sentiero di Cresta. L’evento: domenica 21 maggio alle ore 7,30 ritrovo nel centro di Envie davanti alla chiesa parrocchiale in piazza Municipio, organizzazione e trasferimento in auto in località Pian Civallero (m. 576); alle ore 8,00 partenza dalla località Pian Civallero e imbocco del sentiero n. 8 di Roca Piana verso il santuario della Madonna della Neve (m. 753); ore 9,00 arrivo al santuario e prosecuzione, sempre percorrendo il sentiero n. 8 di Roca Piana, verso la Certosa del Mombracco (m. 928); ore 10,00 arrivo presso la Trappa e prosecuzione verso la cima del Mombracco sulla quale sorge la Croce di Envie (m. 1.307); ore 12,00 pranzo al sacco presso il rifugio Mombracco, in prossimità della cappella della Croce; ore 14,30 arrivo presso la Croce di Rifreddo (m. 1.187); ore 15,30 arrivo in località San Bernardo (m. 768) dove sorge l’omonima cappella sullo spartiacque dei comuni di Envie, Revello e Rifreddo; ore 17,00 arrivo ad Envie sempre in piazza Municipio di fronte alla chiesa parrocchiale. L’escursione, stimata della durata di otto ore con un dislivello di m. 900, è classificata di difficoltà media con pendenze importanti. Accompagnatori : Luca Midulla tel. 333 1198825 – Giulio Ghirardotto tel. 338 5069642 – info@argic.it – latorrenelparco@gmail.com. In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata in data da stabilire. Questa interessante iniziativa, libera e gratuita per tutti, sarà un’altra importante occasione per riportare al centro dell’attenzione la montagna di Leonardo : il Mombracco.