MALTEMPO / A Cuneo caduti 116 millimetri di pioggia da inizio evento. Problemi alla viabilità per buche sul manto stradale

Il bollettino del Centro funzionale Arpa Piemonte ha confermato nella zona del capoluogo provinciale ed esteso alle vallate alpine dal Po al Tanaro l'allerta di livello arancione con previsione di piogge forti e molto forti, fino al pomeriggio di domani.

Livelli significativi di pioggia sono stati registrati alla stazione di monitoraggio di Cascina Vecchia (116 mm) e Camera di Commercio (111mm) alle 14 di oggi, sabato 20 maggio, da inizio evento.

"Tali piogge – si fa sapere dal Comune di Cuneo – al momento non hanno provocato significative criticità, ma hanno fatto registrare problemi di viabilità, per buche sul manto stradale provocate dal deflusso delle acque. Stanno intervenendo i tecnici reperibili e il Consorzio Strade".

La sindaca Patrizia Manassero e l’assessore Gianfranco Demichelis hanno previsto sin da ieri un monitoraggio della situazione in atto, coordinando i controlli da parte dei funzionari, tecnici e membri del Servizio di Protezione civile e del gruppo comunale di volontari che è stato attivato.

I livelli dei principali corsi d’acqua sono in crescita, ma ancora al di sotto dalle soglie di guardia. A livello locale tuttavia sono monitorati in modo particolare i corsi d’acqua secondari e canali, i cui livelli sono più sensibili in queste situazioni di piogge intense.

Nel pomeriggio la funzione Protezione civile, Comunicazione e Volontariato si è riunita sotto il coordinamento dell’assessore Gianfranco Demichelis, verificando la situazione anche in contatto con la Prefettura e la Provincia.

Turni di monitoraggio sono stati pianificati a cura della Protezione civile a intervalli regolari in modo da mantenere un presidio per le prossime 24 ore.

“Poiché sono attese ancora precipitazioni da forti a molto forti, si raccomanda a tutti di fare attenzione a frequentare le zone prossime ai corsi d’acqua, come anche indicato dalle autorità provinciali e regionali”, la sottolineatura dell’assessore Demichelis.