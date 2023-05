Coldiretti Cuneo: innovazione tecnologica è volano di sviluppo in agricoltura

Per l’agricoltura cuneese si apre un capitolo di grandi prospettive nell’evoluzione meccanica e tecnologica, grazie ai crescenti investimenti in macchine, GPS, robot, droni e altre tecnologie per combattere i cambiamenti climatici, aumentare la sostenibilità ambientale delle produzioni e ottimizzarne la qualità. Lo afferma Coldiretti Cuneo in occasione del lancio della giornata dimostrativa “Prove in campo per l’innovazione e la sostenibilità del vigneto”, per la quale sono aperte le iscrizioni.

La giornata è in programma martedì 30 maggio presso l’azienda vitivinicola Piazzo Comm. Armando ad Alba, in frazione San Rocco Seno d’Elvio 31, e prevede la simulazione di utilizzo in vigna di macchine, attrezzature e tecnologie dedicate alla viticoltura di collina.

“I processi di innovazione e digitalizzazione sono centrali per affrontare le grandi sfide dell’agroalimentare e se in altri Paesi l’uso di queste tecnologie in agricoltura è consolidato in alcune grandi realtà produttive, la scommessa sul nostro territorio è di estenderne l’applicazione anche alle piccole e medie aziende agricole” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“L’iniziativa che proponiamo ai vitivinicoltori – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – si inserisce nel più ampio impegno della Coldiretti a diffondere e sostenere con azioni divulgative e formative la conoscenza e l’impiego di soluzioni innovative applicate all’agricoltura per produrre meglio nel rispetto dell’ambiente”.

L’evento albese seguirà l’orario 9.00-12.00 e 14.00-17.00. L’accesso è aperto a chiunque sia interessato a conoscere le novità in campo per ottimizzare le coltivazioni, ridurre i costi e l’impatto ambientale; tuttavia, per consentire una visione completa e ordinata delle prove, è previsto l’obbligo di iscrizione con l’assegnazione a ciascun partecipante di un preciso orario.

Gli interessati sono invitati a prenotare la visita contattando il numero 0173 292700 oppure gli Uffici Zona di Coldiretti Cuneo.