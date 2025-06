Coldiretti Cuneo, con l'80% di rappresentanza in CCIIAA è casa dell'agricoltura "made in Cuneo"

Si conferma, in seno alla Camera di Commercio di Cuneo, la forte rappresentatività di Coldiretti, che consolida la maggioranza assoluta nel panorama agricolo provinciale, esprimendo quasi l’80% delle imprese del comparto. È quanto emerge dai risultati, resi noti dalla Regione Piemonte, della rappresentanza per settore in seno al nuovo Consiglio dell’Ente camerale cuneese.

Diversamente da quanto accaduto nell’ultima tornata, Coldiretti fa registrare la più alta percentuale di rappresentanza fra i maggiori settori della Camera di Commercio, vale a dire agricoltura, artigianato, commercio e industria. Nello specifico, l’Organizzazione agricola risulta prima per numero di imprese rappresentate, seconda solo a Confindustria per numero di occupati.

“Oltre ad attestare il ruolo imprescindibile di rappresentanza della nostra Coldiretti, che si vedrà assegnare tutti e tre i seggi riservati all’agricoltura nel prossimo Consiglio camerale, i dati emersi mostrano con forza la centralità del mondo agricolo nel tessuto economico cuneese. Oggi l’agricoltura Made in Cuneo supera i 3 miliardi di euro in valore, offrendo produzioni di eccellenza che spaziano dalle carni ai vini, dai formaggi all’ortofrutta, dalle nocciole ai cereali, solo per citare le più rappresentative” commenta il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

Se negli ultimi decenni l’agricoltura cuneese ha fatto passi da giganti, è merito della dedizione, dell’impegno e della lungimiranza imprenditoriale delle aziende, ma anche delle tante battaglie e progettualità messe in campo dalla Coldiretti, che rappresenta, tutela, assiste e accompagna le imprese agricole della Granda da quasi 80 anni, tessendo un dialogo continuativo con Istituzioni e consumatori in un’ottica di rigenerazione dell’agricoltura, quale forza produttiva rispettosa dell’ambiente e forza sociale capace di generare benessere per la collettività.

“Punti di forza della nostra azione quotidiana, in termini di rappresentanza, sono senz’altro la capillarità e il radicamento sul territorio. La nostra struttura conta 8 uffici zonali, ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, e 31 uffici recapito dislocati in tutta la Granda, a servizio di ben 238 sezioni” ricorda il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo.