Emergenza maltempo a Mondovì: si allungano i tempi di riapertura di via Durando

In riferimento ai lavori dello scaricatore attivati dal 27 febbraio scorso in via Durando, si comunica che gli stessi hanno subito un rallentamento prima e una completa interruzione poi, in virtù dell’instabilità atmosferica che sta caratterizzando il mese corrente e della pioggia incessante degli ultimi giorni. La piena del vicino torrente Ellero e il rischio idrogeologico legato all’imponente sbancamento di terra in particolare, non hanno infatti garantito le adeguate condizioni di sicurezza e di incolumità fisica per i singoli lavoratori del cantiere.

Alla luce delle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni e considerando il perdurare dell’instabilità idrogeologica della zona, l’Amministrazione comunale fa sapere che, in virtù delle criticità sopra evidenziate, la riapertura di via Durando subirà inevitabilmente una dilatazione temporale quantificabile ad ora in circa 30 giorni. Confidando nella comprensione della cittadinanza ma profondamente rammaricati per i pesanti disagi arrecati agli abitanti, gli uffici competenti e l’intera Amministrazione rimangono comunque a disposizione per informazioni o delucidazioni.