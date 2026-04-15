Green Energy Day, in Granda sei visite tra Vernante e Robilante per scoprire da vicino la transizione energetica

In provincia di Cuneo torna il Green Energy Day, la giornata dedicata alla transizione energetica che nel weekend del 17 e 18 aprile permetterà a cittadini, famiglie e studenti di visitare gratuitamente impianti e aziende impegnati nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. In Granda gli appuntamenti si concentrano tra Vernante e Robilante, con visite pensate per mostrare da vicino il funzionamento delle tecnologie e il loro impatto sul territorio.

A Vernante, venerdì 17 aprile, sarà possibile scoprire l’impianto di teleriscaldamento di Edison Next Teleriscaldamento attraverso una visita guidata. L’iniziativa offrirà l’occasione di seguire da vicino la filiera legno-energia, dalla cippatura al caricamento del cippato nel deposito della centrale.

Sempre in provincia di Cuneo, a Robilante, venerdì 17 e sabato 18 aprile l’impianto fotovoltaico GESCO SpA - Sibelco Italia aprirà al pubblico con un percorso dedicato ai vantaggi dell’energia solare. I visitatori potranno conoscere le attività dello stabilimento e approfondire il funzionamento del campo fotovoltaico, oltre alle tecnologie impiegate e ai benefici ambientali ed economici per il territorio.

Il Green Energy Day nasce per avvicinare il pubblico agli impianti che producono energia pulita, favorendo una comprensione concreta di come rinnovabili ed efficienza energetica contribuiscano alla decarbonizzazione. L’obiettivo è anche quello di mostrare l’integrazione di queste strutture nel paesaggio e il loro ruolo nel rafforzare modelli di sviluppo più sostenibili.

Nel resto del Piemonte sono previste altre visite, ma in Granda l’attenzione si concentra soprattutto sulle due realtà cuneesi, che rappresentano esempi significativi di innovazione energetica applicata al territorio. Le iniziative sono gratuite e pensate per un pubblico ampio, dai curiosi agli studenti fino alle famiglie.

Per il Coordinamento FREE, promotore dell’iniziativa insieme a Legambiente e alle principali associazioni del settore, il Green Energy Day è uno strumento utile per diffondere informazione e trasparenza. La possibilità di entrare negli impianti e vedere concretamente come funzionano viene considerata fondamentale per superare diffidenze e costruire consenso attorno alla transizione energetica.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più forte perché si inserisce nel percorso verso gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal PNIEC al 2030. In questo contesto, appuntamenti come quelli di Vernante e Robilante diventano non solo momenti divulgativi, ma anche occasioni per rafforzare il legame tra comunità, imprese e futuro energetico del territorio.