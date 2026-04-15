Savigliano, torna la “Fiera delle opportunità”: quasi 50 stand tra formazione, lavoro e recruiting day

“Venite con i vostri curriculum vitae aggiornati!” questo l’avviso ai “naviganti” e a tutti gli interessati lanciato dagli organizzatori della terza edizione dell’evento. La “Fiera delle opportunità” è un collaudasto spazio di presentazione delle offerte formative, scolastiche e universitarie, ma con una chiara vocazione a facilitare sul territorio e in nconcreto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’intera giornata di giovedì dalle 9,30 alle 16,30 la splendida location del chiostro del polo universitario “Santa Monica” in via Garibaldi 6 a Savigliano sarà animata da circa 50 stand allestiti sui quattro lati dell’ampio porticato coperto. Aule e uffici saranno riservati a presentazioni di gruppo o a incontri personali.

Anche quest’anno l’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune, attraverso l’Informagiovani, gestito dalla cooperativa sociale Motiva, con il coinvolgimento della Consulta delle Attività Produttive e il sostegno indispensabile dell’Università di Torino, padrona di casa.

Il focus del Servizio comunale Informagiovani, anche in questa annuale occasione straordinaria, rimane quello di offrire un supporto di orientamento concreto e di contatto diretto fra gli utenti e il tessuto sociale ed economico che caratterizza il territorio e il mercato della formazione e del lavoro. Per i giovani, ma non solo, per tutti coloro che siano alla ricerca di un impiego o di nuove prospettive professionali.

Accanto agli spazi dedicati alle varie realtà legate a università e politecnico e alla formazione post-diploma, molti stand sono riservati alle agenzie per il lavoro, alle organizzazioni di categoria e ad aziende del territorio, tra le quali Garnero Group, Tecnocasa, Merlo S.p.A., le Cooperative Pulicenter, Caracol, Motiva, oltre alla Fondazione Somaschi.

Significativa la presenza delle agenzie per il lavoro: Umana, Humangest, Work Agency, Adecco, Gi Group, Manpower, Orienta, Attal Group, Synergie, Jobspa, Randstad accanto all’Agenzia Piemonte Lavoro con il locale CPI, il Centro per l’impiego.

Sicuramente di grande interesse il Recruiting Day della Merlo S.p.A., che coglierà l’occasione della Fiera per l’iniziativa “Condividi il tuo talento” effettuando una raccolta diretta di Cv e realizzando in loco colloqui selettivi per varie posizioni aperte, sotto il promettente slogan “Cerchiamo persone motivate e dinamiche!”.

Per la Fondazione degli Industriali per la cultura d’impresa e il lavoro, nata da meno di 2 anni, oltre allo stand di presentazione, sarà presente la Coordinatrice dei progetti, Alessandra Dogliani: una straordinaria occasione per conoscere una realtà costituita da oltre 30 imprese cuneesi e da Confindustria Cuneo per favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, con particolare attenzione alle fasce deboli sul mercato del lavoro della Provincia di Cuneo.

Da segnalare, infine, due ulteriori opportunità, offerte in Fiera.

La prima riguarda i giovani tra i 18 e i 35 anni che potranno candidarsi a tirocini gratuiti (ma spesati) all’estero, della durata di 3-6 mesi, in Belgio e Ungheria, nell’ambito del programma “Vale.4” sostenuto dalla Regione. Destinazione Bruxelles o – meta in questi giorni particolarmente stimolante – Budapest. Si parte a giugno!

La seconda coglie la coindidente scadenza dell’avviso nazionale per il servizio civile universale, offrendo - fino all’ultimo - l’occasione per presentare la propria candidatura con il supporto dell’Informagiovani e della Provincia di Cuneo.

Alle 9,30 sono previsti i saluti istituziionali e l’avvio dell’iniziativa, che è ad ingresso libero e animerà il campus universitario fino alle ore 16,30.