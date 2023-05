A Limone Piemonte due incontri sull'accoglienza turistica accessibile

Il Comune di Limone Piemonte organizza due incontri dedicati all’accoglienza turistica accessibile: un’occasione per approfondire i temi della comunicazione e della fruizione montana, dedicati alle associazioni e agli operatori culturali, alle guide turistiche e agli addetti alla ricettività attraverso il coinvolgimento di professionisti del settore e dei rappresentanti di associazioni del territorio.

Il primo momento si svolgerà giovedì 25 maggio, dalle 15 alle 17.30, nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte. Il tema sarà la comunicazione: come migliorarla online e offline, come raccontare in modo adeguato e inclusivo servizi e contenuti, come mettere in pratica una progettazione che tenga conto delle necessità di ogni individuo, abbattendo le barriere architettoniche e/o sensoriali.

La seconda giornata è in programma giovedì 8 giugno, dalle 15 alle 17.30, presso l’agriturismo l’Agrifoglio (frazione Ceresole 9 - Limone). Si tratterà di un incontro più pratico ed esperienziale, con focus sulla fruizione turistica nelle terre montane. Saranno presenti atleti paralimpici che condivideranno la loro storia insieme ad esponenti di associazioni che racconteranno le loro esperienze; verrà, inoltre, presentata la prova del nano-trail, un’interessante invenzione che consente a non vedenti e ipovedenti di praticare escursioni. Al termine della presentazione verrà lasciato spazio al dibattito e alle domande del pubblico.

Fra i partecipanti agli incontri saranno ospiti i campioni paralimpici Michele Biglione, della Nazionale di Sci nordico, il campione paralimpionico Tokyo 2020 Diego Colombari, atleta di handbike, ed Egidio Marchese, campione di wheelchair curling e presidente della Disval, società sportiva valdostana a sostegno dello sport per le persone con disabilità.

Gli incontri sono organizzati dal Comune di Limone Piemonte, in partenariato con il Comune di Vernante, e con il supporto dell’Associazione Art.ur nell’ambito del progetto volto a costruire un sentiero accessibile tra i due paesi della Valle Vermenagna vincitore del Bando Spazi Outdoor della Fondazione Crc.

Il progetto prevede la realizzazione di una variante dell’esistente percorso parte del cosiddetto “Anello del Vermenagna”, che sia più praticabile e meno impegnativa da percorrere. Verrà, inoltre, allestito lungo il percorso un punto per attività outdoor adatto a tutti e inclusivo, la cui inaugurazione è prevista nel mese di luglio. Il target prioritario di questa iniziativa sono le famiglie e le persone con disabilità.

Per info e per prenotare la partecipazione ai due eventi del 25 maggio e dell’8 giugno inviare un’email a: segreteria@art-ur.it.