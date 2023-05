StampaeStampe.it: il partner ideale per la realizzazione di progetti di comunicazione e pubblicità con stampe personalizzate in HD

Attivo nell’ambito della stampa digitale da oltre vent’anni, StampaeStampe.it è un centro che offre molteplici articoli personalizzabili, dedicati sia al pubblico italiano che a quello europeo. I servizi spaziano dalle consulenze pre-stampa ai prodotti finiti chiavi-in-mano, passando per l’elaborazione di preventivi in tempo reale. Realizzare iniziative pubblicitarie e di comunicazione in HD non è mai stato così facile. Una conferma? Giunge dalle oltre 5.100 recensioni verificate da Feedaty.

Il catalogo dell’e-commerce è in continuo aggiornamento. L’obiettivo, del resto, è quello di rispondere alle esigenze di ogni cliente. Annovera centinaia di alternative, proposte a prezzi concorrenziali. Alcuni esempi? Etichette personalizzate, striscioni microforati, biglietti da visita, brochure, bandiere, stickers, poster per affissioni indoor e outdoor, foto quadri e molto altro ancora.

Per dare forma agli articoli il team di StampaeStampe.it si avvale unicamente di macchinari all’avanguardia e di moderne tecnologie. Chiaramente, anche i supporti tra cui l’utente può scegliere assicurano un’eccellente qualità di stampa.

Per scoprire consigli e spunti interessanti per ottimizzare i propri progetti basta visitare il Blog ufficiale dell’azienda. Invece, con un click su “Promozioni” s’incontrano tutte le occasioni di risparmio attualmente attive.

Nell’eventualità in cui il cliente avesse domande o dubbi, sia durante la fase di selezione che nel post-vendita, è attivo un qualificato servizio di customer care. È fruibile tramite numero di telefono, e-mail, chat online, form e social network. La sezione “FAQ”, in più, fornisce una risposta immediata alle domande più frequenti.

I vantaggi garantiti da StampaeStampe.it non terminano qui. È prevista l’opportunità di selezionare la data di consegna che meglio si adatta alle proprie necessità. Scegliendo quella più lontana, il prezzo si riduce. Le spedizioni sono celeri e sono portate a destinazione da corrieri nazionali, come GLS o BRT.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, infine, quelle implementate dal negozio digitale pongono al riparo da qualsiasi rischio: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, in tre rate con Scalapay o in contanti con ritiro della merce in sede.

Nuovo cliente? Allora visita subito StampaeStampe.it e approfitta di uno sconto del 15% sul tuo primo acquisto!