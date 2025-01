Ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria a Ceva, dove era in corso un'operazione di ricerca persona

Si sono da poco concluse le operazioni di ricerca di una persona che si era allontanata, non facendo avere più notizie di sè, dal CIM (Centro Igiene Mentale) di Ceva.

La macchina dei soccorsi si è attivata facendo base dalla stazione ferroviaria, zona in cui si sono concentrate maggiormente le ricerche in base alle informazioni in base all'ultimo avvistamento dell'uomo, di circa 40 anni.

Per consentire le operazioni in sicurezza i treni hanno subito ritardi e rallentamenti sulla linea tra Savona e Torino, nella tratta Cebana, come è stato segnalato sul sito di Trenitalia per "presenza di persone estranee lungo la linea".

Le operazioni che hanno visto in campo di Carabinieri della Compagnia di Mondovì, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile, si sono concluse in serata con il ritrovamento della persona oggetto della ricerca. Verso le 21.15 il traffico ferroviario ha lentamente ripreso la circolazione ordinaria.