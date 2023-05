“Camminando con Bartolo”: passeggiata in Alta Langa ricordando il fossanese Bartolo Bogliotti

“Camminando con Bartolo” è l’iniziativa promossa dai familiari e da alcuni ex compagni di scuola di Bartolo Bogliotti, in prossimità dell’anniversario della sua morte (nato il 23 ottobre 1955 a Cascina Giardina di San Lorenzo, dov’era vissuto tutta la vita consigliere comunale negli Anni 80 e in seguito dal 2009 al 2014, è morto il 19 giugno 2022).

La giornata è in programma domenica 28 maggio, con inizio alle 10,45 all’Agriturismo Cascina Prato di Cravanzana, il luogo da cui partirà la Camminata che percorrerà il cosiddetto “anello della nocciola”. Il percorso si concluderà nel tardo pomeriggio allo stesso agriturismo con una merenda sinora offerta dagli organizzatori. La camminata sarà anche l’occasione per conoscere la coltura della nocciola, il cui ciclo produttivo verrà illustrato - insieme ad alcuni aneddoti e curiosità - da uno degli organizzatori, Mario Vacchetti, ex compagno di scuola di Bartolo all’istituto agrario di Cussanio. Durante il tragitto è altresì prevista una sosta presso un’azienda che trasforma le nocciole in farina e crema per le pasticcerie.

“Bartolo amava molto l’Alta Langa - ricorda la moglie Luigina Ambrogio -; amava i paesaggi un po’ misteriosi e ‘sarvai’ di questa parte di Langa; abbiamo frequentato molto queste zone; erano la meta delle nostre gite fuori porta, delle nostre domeniche. Ci trovavamo spesso con i suoi ex compagni di scuola a mangiare a Cascina Prato, l’Agriturismo di Mario e Piera. Insieme a Mario abbiamo pensato di ricordarlo con una camminata che ripercorra le passeggiate nei luoghi con cui aveva consuetudine, concludendo la giornata con una merenda sinora al suo Agriturismo. Ci sembrerà di averlo con noi. L’ultimo incontro a Cascina Prato con gli ex compagni di scuola è dell’aprile 2022. Bartolo quel giorno era stato bene. C’era anche il prof. Beppe Olivero, morto purtroppo anche lui pochi mesi dopo, il 30 novembre scorso”.

Il programma della giornata

Il ritrovo all’Agriturismo Cascina Prato (Cravanzana) è previsto alle 10,45; dopo la raccolta dei nominativi partirà la camminata. Si tratta di un percorso ad anello, tra i noccioleti, su sentieri per lo più sterrati e ombreggiati, molto suggestivi. Partendo dall’Agriturismo si raggiunge Torre Bormida con ritorno a Cravanzana. Il dislivello è di circa 300 metri. Conviene calzare scarponcini da trekking e vestire ‘a cipolla’. Portare acqua, oltre a un panino per lo spuntino di mezzogiorno.

A Cravanzana è prevista la visita ad un’azienda trasformatrice delle nocciole.

Verso le 17 il rientro all’ Agriturismo Cascina Prato con merenda sinora offerta dagli organizzatori.

Come si raggiunge Cravanzana

Per raggiungere Cascina Prato/Cravanzana - partendo da Fossano - occorre percorrere il seguente tragitto: Benevagienna-Lequio Tanaro-Monchiero-Monforte-Roddino-Cerretto Langhe- Cascina Prato/Cravanzana.

La camminata e la merenda sinoira sono a partecipazione libera ma occorre prenotare, per motivi organizzativi, entro mercoledì 24 giugno, telefonando o con u messaggio a Luigina Ambrogio (340.2367656) o a Mario Vacchetti a (347 4385160).