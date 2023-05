Saluzzo, serata dedicata al futuro della sanità pubblica sul territorio

Un pubblico costituito per lo più da operatori sanitari, medici e infermieri, e del comparto assistenziale ha preso parte lunedì sera alla serata dal titolo “La sanità pubblica nel territorio saluzzese” promossa dal “Comitato piemontese per il diritto alla tutela della salute alle cure” nella sala tematica del Quartiere a Saluzzo.

“L’obiettivo – ha spiegato in apertura di incontro il segretario provinciale Cgil Piertomaso Bergesio – è richiamare l’attenzione di chi è preposto alla gestione del comparto sanitario e assistenziale specie dopo la lunga pandemia. Una situazione che ha messo in crisi la sanità pubblica a vantaggio di quella privata. Ci sono aspetti che vanno certamente rivisti nella sanità pubblica e molte criticità, ma è un patrimonio della collettività che va assolutamente difeso”.

Moderati dall’ex sindaco ed ex consigliere regionale Paolo Allemano, che per vari anni ha operato professionalmente come medico nell’ospedale cittadino, si sono confrontati sul tema Gabriele Ghigo, medico responsabile del Distretto sanitario di Saluzzo dell’Asl Cn1 e Livio Tesio, funzionario regionale in predicato per la direzione del settore Welfare regionale.

Ghigo, in particolare, che da anni segue con attenzione la medicina territoriale, ha spiegato le opportunità offerte dal Pnrr, che riguardano le Case di Comunità (due nella nostra zona, una a Saluzzo, l’altra a Verzuolo) e tutte quelle iniziative che – nelle intenzioni – dovrebbero servire a garantire una maggior qualità del servizio e, soprattutto, ad evitare quegli ingolfamenti che stanno mettendo in crisi i Pronto Soccorso.

Tesio, dal canto suo, ha tracciato un quadro altrettanto problematico di quello che è il complesso mondo socio-assistenziale, che necessita di sempre nuove e maggiori attenzioni a fronte di risorse economiche che risultano essere invece inversamente proporzionali.

Commenta, dal canto suo, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: “Una serata molto partecipata ci ha permesso di mettere a fuoco i problemi del sistema sanitario, ma anche di approfondire la rete di servizi territoriali. Servono più educazione e maggiore informazione poiché - annota il sindaco - se il modello ospedalocentrico è certamente in crisi ed il piano di edilizia sanitaria della giunta Cirio solo sulla carta, le comunità locali investono ed innovano, realizzando collaborazioni tra sociale e sanità, cercando anche finanziamenti europei per consolidare il sistema territoriale integrato e fare sempre nuove sperimentazioni”.