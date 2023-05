Il consigliere Mauro Gasco si dimette, in consiglio a Mondovì entra Carlo Cattaneo

Hanno trovato riscontro i rumors che da settimane circolavano sulle possibili dimissioni del consigliere del centrodestra monregalese Mauro Gasco (Lega).

Questa mattina il consigliere ha depositato la documentazione ufficiale rinunciando a sedere in consiglio.

"Gentile Direttore, - ha scritto in una nota - "Con la presente sono a comunicare che nella giornata di oggi ho rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale del Comune di Mondovì. Una decisione difficile che ho preso dopo confronto con la mia famiglia e in condivisione con il Segretario locale della Lega Salvini Premier Guido Tealdi e con tutta la sezione. Quella da Consigliere comunale è stata per me un’esperienza intensa ed edificante che mi ha permesso, nell’ambito di un confronto sempre costruttivo, di fornire il mio contributo per la crescita della nostra amata Mondovì. Il mio impegno continuerà sempre nell’ambito della sezione locale, a supporto del subentrante Consigliere Carlo Cattaneo, che ci consentirà di proseguire nella nostra attività di opposizione, propositiva e lineare".

"Prendiamo atto della decisione del consigliere Gasco - il commento del sindaco, Luca Robaldo - ringrazio a nome di tutta la Giunta e dell'amministrazione il consigliere Gasco per il lavoro svolto fino ad oggi".