Il monregalese Luca Asteggiano è direttore di corsa del Giro E di ciclismo

Una grande esperienza nel mondo del ciclismo quella di Asteggiano che, negli anni, ha diretto la Coppa Giacosa con i campionati giovanili italiani del 2008, il Giro della Valle D’Aosta e il Giro delle Valli Cuneesi, oltre a essere stato team manager di alcune tra le più importanti realtà di mountain bike.

E proprio lo scorso anno, quando Mondovì aveva ospitato la partenza del Giro E per la Mondovì-Cuneo, con l'allestimento di una zona paddock dei team in piazza Ellero e il Green Village per gli sponsor della manifestazione Asteggiano era a capo delle scorte tecniche in moto.

Quest'anno RCS Sport gli ha affidato il ruolo di direttore di corsa del "Giro E", diretto da Roberto Salvador.

"Siamo molto soddisfatti di come sta andando, nonostante il maltempo incontrato nelle scorse giornate - commenta Asteggiano - Il Giro E è una grande famiglia, contribuisce a valorizzare a livello promozionale i territori in cui passa e fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, ti dà l'opportunità di incrontrare personalità celebri e di sentire il calore della gente, come è successo a Napoli, in festa per lo scudetto. Poter seguire il Giro E da direttore di corsa è un'esperienza unica e ringrazio RCS Sport per la fiducia".

L’edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri. Oggi il Giro E.