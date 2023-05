Borse di studio ai ragazzi del Cnos FAP di Fossano in memoria di Paolo Salvatico

Nella mattinata di martedì 23 maggio, presso la scuola Cnos FAP di Fossano, la famiglia di Paolo Salvatico, giovane piaschese scomparso in un tragico incidente stradale, ha consegnato quattro borse di studio ai ragazzi più meritevoli nella materia termo idraulica.

Borsa di studio chiamata "impianti Salvatico", dal nome della ditta idraulica di Paolo. Un ringraziamento particolare all'associazione Maria Amboli di Villar San Costanzo per il prezioso contributo. Un bel momento per la famiglia di Paolo ed i professori che l'hanno conosciuto e cresciuto lungo il suo percorso scolastico. Paolo aveva la grande passione della termo idraulica e aveva già una partita iva a soli ventitré anni, e, nonostante il suo pochissimo tempo libero, continuava a studiare sui libri scolastici per non smettere di imparare.