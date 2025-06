A Bra sta nascendo un polo formativo per le professioni del futuro nella ex caserma Trevisan

Un nuovo spazio per il sapere prende forma nel cuore di Bra. Nei locali della ex caserma Trevisan, all’angolo tra via Mercantini e via Montegrappa, è stato concluso il primo lotto di restauro destinato a trasformare l’edificio in un polo formativo d’eccellenza, capace di ospitare fino a 180 studenti post diploma. Un progetto voluto da Ascom Bra e da Tesisquare, azienda leader nella supply chain, realizzato anche grazie ai fondi del PNRR per l’ammodernamento delle sedi ITS Academy.

Entro fine luglio saranno pronte sei aule informatizzate, con trenta postazioni computer ciascuna, che accoglieranno le annualità dei corsi di ITS Academy Turismo Piemonte e del nuovo corso ITS Academy ICT. L’intervento ha rispettato le prescrizioni della Sovrintendenza, mantenendo l’impianto architettonico originario dell’edificio storico. Sono stati inoltre ricavati gli spazi per uffici, docenti, server e servizi.

“Siamo molto soddisfatti di aver completato in tempi rapidi le prime aule dedicate ai corsi turistici”, commenta il direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero. “Con il supporto di Tesisquare e dei coniugi Pacotto, abbiamo investito sul recupero di uno spazio urbano di grande valore. Bra diventa così uno dei punti cardine della formazione ITS in Piemonte, in un contesto in cui le aziende cercano figure preparate nei settori del turismo e della comunicazione”.

“Abbiamo deciso di avviare proprio a Bra i nostri corsi più avanzati”, aggiunge Maria Luisa Coppa, presidente della Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte. “Qui porteremo i percorsi già collaudati a Torino, come quello per Event Manager e Social Media Manager per il Turismo. È un’occasione concreta, totalmente finanziata dalla Regione Piemonte, per formare professionisti con un tasso di occupazione che supera il 90%”.

“Abbiamo creduto in questa iniziativa fin dal principio”, afferma Giuseppe Pacotto, fondatore di Tesisquare. “Conosciamo il valore dei corsi ITS e mettiamo già da tempo a disposizione alcuni dei nostri spazi. Questo nuovo investimento nella ex caserma Trevisan nasce da una visione condivisa con Ascom: offrire agli studenti un ambiente moderno, centrale e orientato al futuro”.

Dello stesso parere Marcella Brizio Pacotto: “Investire nella formazione significa investire nei giovani e nel loro futuro. Se in Europa il sistema ITS è consolidato, anche a Bra abbiamo visto crescere negli anni l’interesse verso percorsi post diploma altamente professionalizzanti. Tuttavia, mancava ancora un’offerta informatica. La creazione di un polo che unisca turismo e ICT nasce proprio per colmare questa lacuna”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Bra, Giovanni Fogliato: “Come Comune abbiamo sostenuto il progetto sin dall’inizio. Accogliere i corsi ITS nella nostra città significa offrire più opportunità ai giovani e rafforzare il ruolo di Bra nel panorama formativo regionale. La scelta della caserma Trevisan, inoltre, ci consente di pensare a soluzioni abitative per studenti provenienti da fuori zona”.

Le aule saranno consegnate entro fine luglio e pronte per accogliere gli studenti già dall’anno scolastico 2025-2026.