Bra, concluso il primo lotto di restauri alla ex caserma Trevisan: sarà un polo formativo per 180 studenti

Concluso il primo dei tre lotti del restauro della ex caserma Trevisan di Bra, dove nascerà un polo formativo per 180 studenti post diploma provenienti dal Piemonte e non solo, dedicato alle professioni del futuro.

Entro la fine di luglio sarà completato anche il secondo lotto che consentirà di attivare sei classi da 30 allievi ognuna, con postazioni computer dedicate e la migliore tecnologia possibile applicata alle tecniche di studio perfezionate dalla Fondazione Its.

L’intervento è stato realizzato anche grazie all’utilizzo dei Fondi PNRR da parte di ITS Academy al fine di potenziare le aule e i laboratori specialistici delle sedi piemontesi, così da poter offrire agli Academist un ambiente di apprendimento altamente specializzato, dotato delle più moderne attrezzature e tecnologie disponibili nel settore.

A credere nel recupero dello stabile sono stati Ascom Bra e Tesisquare, con sede tra Cherasco e Bra, azienda leader nella supply chain, da sempre vicina, grazie all’impegno degli imprenditori Giuseppe Pacotto e Marcella Brizio Pacotto, al territorio con iniziative come la Fondazione Dig 421, Tesiland, l’orto per i dipendenti e il sostegno all’educazione con il finanziamento di numerose borse di studio.

L’intervento ha riguardato i locali al piano terra dell’ex caserma all’incrocio tra via Mercantini e via Montegrappa. Locali di grandi dimensioni con un’altezza di sei metri.

All’interno, seguendo scrupolosamente le indicazioni della sovrintendenza essendo l’edificio un bene di carattere storico, sono state create 6 grandi aule, 4 destinate alle due annualità del corso Its Academy Turismo Piemonte e 2 alle due annualità del Corso Its Academy Ict.

Sono stati realizzati, inoltre, i relativi servizi, uffici, un locale per gli insegnanti e un’area per il server. Ogni aula sarà dotata di 30 postazioni con computer.



La progettista è l’arch. Giulia Ceccarelli, il direttore dei lavori il geometra Primo Ceccarelli. L’ingegner Enrico Morino si è occupato della progettazione degli impianti di condizionamento con lo studio Agnelli di Vezza, il perito Giovanni Molino ha curato l’impianto elettrico.

L’ingegner Gianluca Panero è il progettista strutturale, Luigi Chiavazza il progettista acustico. Il responsabile della sicurezza in cantiere è il Geometra Danilo Giachello responsabile sicurezza cantiere. L’impresa costruttrice è la ditta Rinnova impresa costruzioni.

"Siamo molto soddisfatti di aver completato in tempi molto ristretti le prime quattro aule dedicate a Its Academy Turismo Piemonte – Spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – Presto saranno completate anche le due aule dedicate all’Its Academy Ict e prenderà così forma un polo educativo di eccellenza nel cuore di Bra per 180 studenti. Da quasi 10 anni collaboriamo con la Fondazione Its constatando un crescendo di interesse da parte dei ragazzi per le professioni del futuro. Con Tesisquare e i coniugi Pacotto abbiamo deciso di investire nel recupero dei locali della ex caserma, trasformati in accoglienti aule con postazioni pc. Sappiamo quanto il mondo del lavoro stia cambiando rapidamente e quante aziende ricerchino personale specializzato in turismo e comunicazione. L’apertura del nuovo polo consentirà alla città di Bra di diventare una delle più grandi e importanti realtà della Fondazione Its in Piemonte".

"La Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte crede profondamente nel potenziale del territorio braidese – sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente della Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte –. Abbiamo infatti deciso di avviare proprio a Bra i nostri corsi più avanzati, come “Event Manager” e “Social Media Manager per il Turismo”, già realizzati con successo a Torino e ora pronti per portare anche sul territorio braidese la formazione qualificata di eccellenza. Un’opportunità straordinaria per i giovani, che in Piemonte è completamente finanziata dalla Regione Piemonte, proprio per dare a tutti la possibilità di accedere a percorsi altamente professionalizzanti che possono vantare un tasso di occupazione del 90%".

Giuseppe Pacotto fondatore di Tesisquare aggiunge: "Abbiamo sposato questa iniziativa convintamente perché da quasi due anni mettiamo a disposizione nostri locali per la fondazione Its e sappiamo quanto sia importante investire nella formazione sul territorio per formare alle nuove professioni legate al turismo e non solo. Ringrazio il Dott. Barbero che è stato il promotore sia della presenza dei corsi ITS ICT a Bra, oltre a quelli Turistici, sia di questo nuovo Polo; grazie per averci proposto questo investimento congiunto nella ex Caserma Trevisan".

A fare eco Marcella Brizio Pacotto: "Da insegnante e co-imprenditrice sono convinta che investire sulla formazione significa investire sul futuro sui giovani e dare loro strumenti per decifrare le complessità del nuovo secolo. Il progetto Generazione 421 nato nella nostra Fondazione DIG ne è l’esempio concreto. Se da tempo l'Europa investe sui corsi ITS una formazione post diploma che coinvolge un gran numero di giovani, a Bra da anni una utenza giovane e determinata ad entrare preparata nel mondo del lavoro, si iscrive a questi corsi, tuttavia non esisteva ancora fino al 2024, il percorso informatico ICT. L'idea di trovare una location, maturata insieme alla Confcommercio-ASCOM di Bra, che raccolga i corsi per Turismo e ICT, e che sia centrale rispetto al nostro territorio, ha preso forma negli ultimi anni pensando di intervenire su un edificio storico di grande impatto urbano l'ex Caserma Trevisan".

Il Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato sottolinea: "Il Comune di Bra ha creduto fin dall'inizio nella validità dei corsi Its. Siamo contenti di ospitare nella nostra città le lezioni dell'Its Cultura e Turismo e Ict: questi rappresentano maggiori opportunità formative per gli studenti braidesi e del territorio facendo sì che Bra sia sempre di più punto di riferimento in questo ambito. La sede individuata nell'ex Caserma Trevisan rappresenta poi un valore aggiunto laddove potranno essere individuati anche miniappartamenti per chi arriva da fuori zona".

Le aule saranno completate entro il mese di luglio e messe a disposizione della Fondazione Its per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026.