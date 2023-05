L'eccezionale design della MG4 Electric - agile, dinamica, fresca

MG4 è un’auto compatta dal design dinamico risultato del lavoro di progettazione che ha visto impegnati il SAIC Motor Design Center di Shanghai, l’Advanced Design Studio di Londra e il Royal College of Art. Con i suoi 4.287 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e appena 1.504 mm di altezza, la hatchback 5 porte si inserisce perfettamente all’interno del suo competitivo segmento di mercato. Il lungo passo di 2.705 mm conferisce all’auto delle proporzioni molto interessanti e un generoso spazio interno – anche per una famiglia di cinque persone. Il vano bagagli offre un volume di carico tra i 350 e i 1.165 litri.



Per i generosi interni della MG4 Electric è stato scelto uno stile minimalista, enfatizzando i principi fondamentali di semplicità, tecnologia e qualità. L’abitacolo massimizza lo spazio disponibile con pannelli strumenti ed elementi di controllo leggeri, utilizzando materiali di alta qualità e finiture accurate.



Con una scelta di tre allestimenti: Standard con batteria da 51 kWh, un’autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP** e un motore elettrico posteriore che eroga una potenza di 125 kW (170 CV). Per questo allestimento un prezzo di listino a partire da 29.990 euro che con la campagna di lancio offre un vantaggio di 7.000 euro che porta il prezzo di ingresso a 22.990 euro. Per MG4 Electric Comfort e MG4 Electric Luxury batteria da 64 kWh e motore elettrico 150 kW (204 CV) che consentono per la Comfort un’autonomia fino a 450 km.

La batteria più sottile della sua categoria e le migliori prestazioni elettriche

L’innovativa batteria “ONE PACK” è alla base della sportività della MG4 Electric. La disposizione orizzontale delle celle della batteria, l’altezza estremamente ridotta di 110 mm, la più compatta del settore, consente una sostanziale ottimizzazione dell’utilizzo effettivo dello spazio interno rispetto all’altezza ridotta del veicolo. La struttura intelligente e modulare consente numerosi vantaggi dal punto di vista della flessibilità, dell’uso dello spazio, della sicurezza e dell’esperienza di guida.



La batteria del veicolo può anche fungere powerbank mobile (“Vehicle-to-load”), fornendo energia a dispositivi esterni come e-bike, smartphone e computer con un cavo adattatore.

MG4 Electric è equipaggiata inizialmente con le due tipologie di batteria già descritte ma il prossimo anno arriverà anche una versione più sportiva, con batteria da 77 kWh e trazione 4WD.



Grazie a motore e trazione posteriori, accompagnati da un’equilibrata distribuzione dei pesi 50:50, la MG4 Electric offre un’eccezionale maneggevolezza e piacere di guida. In città, la MG4 Electric è molto agile e facile da manovrare, con un raggio di sterzata di soli 10,6 metri. L’impianto frenante Continental con quattro freni a disco, regolabile in tre modalità (Comfort, Normal e Sport), garantisce anche un’eccellente decelerazione. Lo spazio di frenata a 100 km/h è inferiore a 37 metri. Anche il motore elettrico contribuisce a frenare la MG4 Electric e a recuperare energia.



Massima fruibilità quotidiana e moderna connettività, guidabile anche per NEOPATENTATI.

L’MG4 Electric offre il sistema di connettività MG iSMART, che collega gli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, e permette il controllo di varie funzioni del veicolo, i profili di guida, il climatizzatore e la gestione della ricarica. Le diverse modalità di guida vengono selezionate tramite una manopola sulla console centrale. MG iSMART offre anche un sistema di navigazione che consente di effettuare percorsi in tempo reale (con supporto online per la versione Luxury), con controllo vocale, e un ampio accesso a funzioni da remoto tramite l’app iSMART.



La Nuova MG4 è adatta e si può guidare anche per i NEOPATENTATI.

MG4 Electric ottiene il massimo punteggio nel test di sicurezza Euro NCAP.

• Sicurezza a cinque stelle per MG4, tutte le versioni.

• Il massimo punteggio nel test per la sicurezza delle auto di riferimento europeo ottenuto grazie a MG Pilot, la suite di sistemi di guida attiva disponibile di serie sulla MG4.

La nuova MG4, hatchback 100% elettrica, ultima nata dello storico marchio ha ottenuto il massimo punteggio delle cinque stelle nel test di sicurezza Euro NCAP.



Nell’ambito del rigoroso processo di test Euro NCAP – che verifica la sicurezza degli occupanti adulti e bambini, la protezione degli utenti della strada più vulnerabili e le funzioni di assistenza alla sicurezza del veicolo – ha assegnato le cinque stelle alla MG4 per tutti gli allestimenti della vettura Standard, Comfort e Luxury.



Tutte le MG4 sono dotate di MG Pilot, un pacchetto completo di equipaggiamenti di sicurezza progettato per offrire un elevato livello di protezione. I dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata d’emergenza attiva, il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e l’avviso di perdita di attenzione del conducente, sono inclusi di serie su tutte le versioni. Anche l’Intelligent High Beam Assist e lo Speed Limit Assist fanno parte di MG Pilot, un pacchetto semplice e intuitivo di dispositivi di sicurezza che proteggono gli occupanti e gli altri utenti della strada.



Il punteggio Euro NCAP rappresenta il primo risultato che coinvolge la Modular Scalable Platform (MSP) di MG, una nuova architettura di veicolo adattabile, progettata per supportare la prossima generazione di auto MG per l’Europa.



Dal 1997, Euro NCAP è il Programma Europeo di Valutazione delle Auto Nuove punto di riferimento per la sicurezza dei veicoli nuovi in vendita in Europa, per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate quando scelgono il loro prossimo veicolo. Euro NCAP esegue valutazioni di sicurezza complete, obiettive e indipendenti, tenendo conto dei sistemi di assistenza standard e della sicurezza passiva.



