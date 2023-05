Coinbase sale del 7,5% e BNB si consolida all'inizio della settimana: qual è l'investimento migliore?

Questo avviene in un momento in cui l'S&P 500 è salito costantemente, mostrando forza contro i timori di inflazione e recessione. In questo articolo ci occuperemo sia delle azioni di Coinbase che di BNB, il token nativo della Smart Chain di Binance e utilizzato per pagare le commissioni di transazione sul Binance Exchange, discutendo i recenti aggiornamenti di entrambe le istituzioni e introducendo un nuovo progetto di meme, Caged Beasts .

Perché Coinbase sta sovraperformando il mercato delle criptovalute

Coinbase, quotata al NASDAQ, è senza dubbio una delle maggiori società di criptovalute al mondo. Tuttavia, non opera come molte delle sue controparti criptovalutarie, ad esempio Binance. Grazie a operazioni commerciali più tradizionali, molti la considerano un investimento più "sicuro" nel mercato delle criptovalute rispetto a società come Binance, Microstrategy o le stesse criptovalute mainstream.

Ne è un esempio il recente passaggio di Brian Armstrong alla pubblicità sui media tradizionali. L'amministratore delegato di Coinbase spera che una coraggiosa campagna pubblicitaria televisiva possa far crescere il prezzo complessivo delle azioni di Coinbase.

Il prodotto principale di Coinbase, una piattaforma di facile utilizzo per acquistare e vendere le principali criptovalute, si rivolge ai "non crittografi" del mondo. Con un'interfaccia molto semplice da usare, il mercato di riferimento di Coinbase è quello di coloro che vogliono iniziare a lavorare nel settore delle criptovalute, piuttosto che di coloro che sono già affermati. Una campagna di marketing televisiva va di pari passo con il loro modello di business predominante. Con la continua crescita delle criptovalute, Coinbase sembra destinata ad aumentare i suoi utenti totali, con un conseguente aumento del volume di trading sulla sua piattaforma e dei ricavi.

Lo scambio Binance e la sua intrinseca superiorità

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, è senza dubbio un leader forte, che vanta solide credenziali di leadership sia in campo tecnologico che commerciale. Tuttavia, la verità è che Coinbase, almeno al momento, non può competere con Binance.

Di gran lunga il più grande exchange in circolazione, il solo token nativo di Binance ha una capitalizzazione di mercato di circa 50 miliardi di dollari; questo si riferisce esclusivamente al valore di BNB, senza considerare il valore dell'Exchange come infrastruttura e della sua stablecoin, BUSD.

Ma non è tutto: Binance ha una propria blockchain Layer-1, la Binance Smart Chain, sulla quale vengono costruite centinaia di dApp, creando un proprio ecosistema di DeFi, un mercato di meme coin e molto altro.

Se è vero che Coinbase sta lanciando la propria blockchain Ethereum Layer-2, è vero anche che arriva in ritardo e difficilmente potrà competere con società del calibro di Arbitrum e Matic, che già attirano enormi volumi di liquidità.

