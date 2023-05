Onde Sonore Festival - PINK FLOYD LEGEND plays ATOM HEART MOTHER

Dopo il grande successo di marzo al Teatro Colosseo di Torino, i Pink Floyd Legend, accompagnati da coro e orchestra, tornano in Piemonte a Onde Sonore Festival a Tarantasca, domenica 16 luglio 2023, con il concerto-evento ATOM HEART MOTHER.

Il tour di Atom continua, anno dopo anno, a riscuotere grande successo ovunque, grazie alla realizzazione unica e speciale della celebre suite che i Pink Floyd Legend eseguono seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico suggellato con la presenza dello stesso al pianoforte in occasione del concerto alla Cavea del Parco della Musica di Roma il 3 agosto 2022 davanti a più di 3000 spettatori.

Ad accompagnare la band romana sul palco di OndeSonore a Tarantasca a due passi da Cuneo, il grande ensemble classico diretto dal M° Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra & Choir (per l’occasione formato dal coro de I Polifonici del Marchesato preparati dal M° Enrico Miolano) e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Nelle due ore di concerto a OndeSonore 2023, oltre all'esecuzione integrale della suite, domenica 16 luglio i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese nella classica formazione live a 9 elementi, accompagnati dai video originali d'epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

I Legend sono la band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, testimoniato dal tutto esaurito registrato in ogni data.

Ogni tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour (che nell’ultimo anno ha realizzato quasi 20.000 spettatori) a Live at Pompeii con tutti gli strumenti vintage originali dell'epoca, al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata con mapping 3d e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza, con tanto di "vapori reali" che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto.

