I vantaggi di scegliere l’Audi Service di Audi Zentrum Cuneo

Promozioni esclusive, servizi personalizzati e tecnici altamente specializzati: ecco almeno tre valide ragioni per scegliere l’Officina Audi Zentrum Cuneo per preservare il valore della propria vettura negli anni e poter contare sulla massima qualità.

Audi Service: Piani di Manutenzione al 40% e promozioni del momento

I Piani di Manutenzione, in promozione al 40% fino al 30 giugno, sono la soluzione personalizzata, prepagata e a prezzo fisso ideale per prendersi cura della propria auto nel tempo. Inoltre, aderendo entro mercoledì 31 maggio, nell’Audi Service di via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, si può contare su tutta la comodità dell’auto sostitutiva offerta gratuitamente. Scegliere l’eccellenza dell’Audi Service, dà diritto a vantaggi esclusivi come quelli offerti da myVoucher, che permette di usufruire di uno sconto fino a 90€ in occasione del prossimo tagliando e/o per gli interventi di manutenzione previsti dal Programma Service dell’auto. Mentre con i servizi Audi All Service e All Service Plus 2023 è possibile accedere a interventi dedicati e acquistare Ricambi e Accessori Originali Audi a prezzi vantaggiosi. Ma scegliere Audi Service Cuneo significa anche poter contare su Prezzi Chiari, l’iniziativa che garantisce trasparenza dei costi per tutti gli interventi di manutenzione, preservando l’importanza di affidarsi all’eccellenza e all’esperienza di chi conosce Audi meglio di chiunque altro.

Tutta la qualità dell’Audi Service di Audi Zentrum Cuneo

Rivolgendosi all’Audi Service monomarca di Audi Zentrum Cuneo è possibile contare su una manutenzione eseguita secondo gli standard qualitativi della Casa dei Quattro Anelli, specifica per ogni modello e utile a mantenerne inalterato il valore nel tempo. I tecnici sono pronti ad aiutare il cliente anche in caso di un semplice dubbio da chiarire. Senza contare la comodità di poter richiedere un appuntamento, effettuare chiamate dirette e raggiungere tramite navigazione l’Officina Audi direttamente tramite l’app Audi. Se la vettura necessita di una revisione o di una verifica dei livelli dell’olio, ad esempio, basta prenotare in automatico un appuntamento per essere contattati al più presto direttamente dai tecnici specializzati dell’officina di Alessandria.

Il valore dell’eccellenza

L’Officina Audi ufficiale di Cuneo opera esclusivamente sui modelli Audi, maturando una specializzazione senza eguali. I tecnici e i carrozzieri, oltre a disporre delle attrezzature di diagnosi più all’avanguardia, possono contare su una formazione continua, curata direttamente dalla Casa dei Quattro Anelli. Corsi in aula e da remoto permettono all’Audi Service di essere costantemente aggiornato su tutte le novità. Mentre i Ricambi Originali Audi sono gli unici in grado di garantire efficienza e sicurezza ai massimi livelli. Risultato di un’accurata progettazione e di rigorosi test di valutazione per rispondere agli standard qualitativi più elevati, i Ricambi Originali Audi assicurano perfetta funzionalità e massima affidabilità. Godono di una garanzia di 24 mesi senza limiti di percorrenza che, abbinata alla qualità della Casa dei Quattro Anelli e dei tecnici dell’Officina Audi Zentrum Cuneo, li rende la scelta ottimale.

