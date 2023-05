Un'esperienza d'acquisto unica: Nidodigrazia, l’eCommerce per chi vuole il meglio per la prima infanzia

Da più di cinquant'anni, Nidodigrazia è stato il punto di riferimento incontestato per i genitori che cercano il meglio per i loro figli. Con un'ampia selezione di prodotti che copre tutti gli aspetti della vita dei bambini - dalla culla neonato e il passeggino, fino a vestiti e giocattoli - Nidodigrazia è diventata la prima scelta per i genitori attenti alla qualità.

Lanciato nel 2000, lo store online di Nidodigrazia (www.nidodigrazia.it) ha combinato l'esperienza tradizionale di un negozio fisico con la convenienza dell’eCommerce. Questa sinergia ha permesso di raggiungere famiglie in tutto il panorama nazionale, offrendo prodotti di alta qualità e servizi su misura.

L'esperienza d'acquisto è strutturata per far sentire ogni cliente "a casa". Neo-genitori e futuri genitori possono usufruire di un supporto puntuale nella selezione dei prodotti più adatti alle loro esigenze. Il servizio pre e post vendita su misura, nonché la selezione attenta dei brand, sono garanzie di qualità e assistenza, testimoniate dal Certificato d'oro di approvazione eKomi, che raccoglie centinaia di opinioni certificate dei clienti.

La scelta dei brand presenti in catalogo è frutto di un processo di selezione accurato, che include l'analisi delle opinioni dei venditori e l'uso di strumenti analitici avanzati. Da Foppapedretti a Chicco, ogni brand risponde all'impegno di Nidodigrazia nell'offrire il meglio a genitori e bambini. A ciò si aggiunge la spedizione gratuita per ordini di oltre 49 euro.

L’azienda si impegna continuamente per l'ottimizzazione della sua piattaforma eCommerce. L'interfaccia è semplice ed intuitiva, ricca di contenuti informativi su novità e dettagli dei prodotti, offrendo un'esperienza d'acquisto caratterizzata da empatia e supporto.

Grazie al suo magazzino di merce in pronta consegna, unico tra i principali competitor, lo store offre tempi di consegna brevi, con prodotti che arrivano ai clienti in 24-48 ore. Le promozioni rendono i prezzi ancora più competitivi, mentre il servizio post-vendita interno garantisce la risoluzione di eventuali problematiche, anche al di fuori dei canoni standard di assistenza in garanzia.

Con Nidodigrazia, i clienti possono usufruire di servizi unici, come il servizio “ordina ora-ritira poi”, che consente ai genitori di organizzare gli spazi domestici prima dell'arrivo del bambino, e il servizio di consegna e montaggio a domicilio nelle zone limitrofe al negozio di Busto Arsizio.

Nidodigrazia offre anche il servizio di lista nascita in negozio e online, con la possibilità di riservare prodotti con una piccola caparra, restituibile se il prodotto verrà regalato.

Per ulteriori informazioni su Nidodigrazia, i suoi prodotti e servizi, visitare il sito www.nidodigrazia.it.