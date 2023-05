A Verzuolo questa sera i virtuosismi del violino di Indro Borreani e del pianoforte di Stefano Eligi

Il violinista Indro Borreani con il pianista Stefano Eligi, saranno protagonisti stasera, domenica 28 maggio alle 20,45, del concerto in programma a Verzuolo nel salone di Palazzo Drago, in via Mazzini 13.

Borreani e il suo violino saranno i protagonisti della prima parte del concerto, mentre nella seconda parte sarà affiancato dal pianista Stefano Eligi.



Nella parte, dedicata al repertorio violinistico, Indro Borreani interpreterà la famosa “Ciaccona” di Bach, alcuni “Capricci” scritti da Paganini e la “Ballade” di Ysaye.

Dopo un breve intervallo saranno proposti i brani, per violino e pianoforte, scritti dal compositore spagnolo Pablo de Sarasate tra cui “Zigeunerweisen” e , a seguire, le trascrizioni di alcune tra le "arie" più conosciute del repertorio lirico italiano.

Indro Borreani, nato nel 2000 a Savigliano e residente per alcuni anni a Verzuolo, si è avvicinato alla musica fin da giovane, iniziando a suonare il pianoforte all'età di quattro anni e il violino a cinque anni. Ha conseguito il diploma giovanissimo al Conservatorio Ghedini di Cuneo e ha intrapreso una brillante carriera come violinista, vincendo numerosi concorsi nazionali e internazionali e partecipando a masterclass con importanti figure della scena musicale europea.

Nel novembre 2022, ha superato il concorso al Teatro alla Scala, ottenendo un posto nell'orchestra come violinista.

Stefano Eligi, nato nel 1992, si è laureato in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio "Ghedini" di Cuneo ed ha conseguito il secondo livello di laurea in pianoforte sotto la guida del maestro Alberto Borello.

È anche attivo nell'ambito della musica leggera come cofondatore, pianista e arrangiatore del gruppo musicale "50%+1".

Dal 2017, collabora con il maestro Enrico Miolano nella preparazione musicale del coro "Polifonici del Marchesato" e insegna pianoforte al Centro di formazione artistico musicale (Cfam) di Verzuolo e all'Istituto musicale "Vivaldi" di Busca.

L’ingresso al concerto è gratuito.