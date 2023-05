"Pupi Avati uno di noi": a Busca premio alla carriera per il grande regista

Ieri sera al cinema Lux si è riunito il pubblico delle grandi occasioni per il Premio cinematografico alla carriera “Alpi del Mare Città di Busca” al grande regista Pupi Avati. Uno dei più iconici personaggi del panorama artistico italiano, regista di cinema, di televisione, scrittore e produttore: l'ospite, mentre proprio in questi giorni torna in sala con il suo nuovo film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, ha ricevuto il Premio dalle mani del sindaco, Marco Gallo, dopo aver conversato amabilmente per oltre un’ora con del critico cinematografico Giancarlo Zappoli e con il presidente del cineclub Méliès Mattia Bertaina, raccontando aneddoti dalla sua lunga carriera.

“Questo mestiere – ha detto tra l’altro –, che mette in piedi sogni, ha un senso se serve a indurre a credere che sia possibile l’impossibile. Vale la pena di non smettere mai di aspettarsi qualcosa di eccezionale”. E, salutando infine i convenuti, il regista ha voluto lasciare questo suo pensiero di arrivederci: “La vita è come il percorso di un’ellisse: alla fine del giro si torna ad essere come i bambine che credono che ora sia per sempre.”

All'evento ha preso parte anche Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, di cui Avati è cittadino onorario dove aver girato nella città il suo Gli amici del bar Margherita.

Creato nel 2017, in occasione dei sessant'anni del cine-teatro Lux, ideato dal Cineclub Méliès e sostenuto dalla Città, il Pam è già stato tributato a GiuseppeBattiston, MargheritaBuy, ClaudioBisio, SilvioOrlando.

L’omaggio ad Avati si concluderà sabato 10 giugno, con una maratona di cinque film che lo hanno reso celebre. Saranno proiettati “Il signor Diavolo” alle ore 21, “La casa dalle finestre che ridono” alle ore 22:45, “Tutti defunti…tranne i morti” alle 00:50, “L’arcano incantatore” alle 02:50 e “Zeder” alle 04:45. La maratona si concluderà alle 7 del mattino di domenica 11 giugno, con colazione offerta dal Circolo agli spettatori nel cortile antistante la Sala in via Cadorna 46.