Savigliano, Ambroggio interroga il sindaco su urbanistica ed eventi fieristici

Giulio Ambroggio, ex sindaco e ora consigliere di minoranza, chiede chiarimenti al suo successore, Antonello Portera, a proposito di un incarico urbanistico.



“Nell’ultima riunione della seconda Commissione consiliare – scrive Ambroggio in una delle due interrogazioni che andranno in discussione mercoledì sera 31 maggio in Consiglio comunale – il sindaco ha dichiarato che è intenzione della Giunta affidare una variante dell’attuale piano regolatore comunale alla presidente della Commissione Edilizia comunale (l’architetto Francesca Ferrato, ndr). Abbiamo immediatamente espresso la nostra contrarietà a questa scelta, che, ammesso e non concesso che sia legalmente compatibile con le attuali disposizioni in materia, – annota Ambroggio – risulta essere per lo meno eticamente sconveniente”.



L’ex sindaco chiede, con la sua interrogazione, “di sapere con precisione quali sono le decisioni assunte dalla Giunta in proposito”.



Ambroggio torna poi, ancora una volta, sull’ utilizzo dell’area fieristica, tema a lui particolarmente caro.



“Un po’ di tempo fa – scrive infatti in una seconda interrogazione -, con grande enfasi, è stato annunciato che dal prossimo anno la Fiera della Meccanizzazione Agricola avrà cadenza biennale. Poco dopo il sindaco – prosegue – dichiarava che nel frattempo si stava studiando con cosa sostituirla negli anni in cui non si sarebbe tenuta. Il prossimo anno la Fiera non ci sarà: 70 mila persone non verranno più nella nostra città con un danno per la nostra economia facilmente immaginabile”.



Sulla scorta di queste premesse l’ex primo cittadino chiede “di sapere quale sarà la manifestazione alternativa alla Fiera che verrà proposta per il prossimo anno”.