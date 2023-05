A Neive strade di nuovo praticabili dopo il forte temporale di domenica sera

50 mm di pioggia in due ore. Ieri sera, 28 maggio, Neive è stato colpito da un violento nubifragio che ha creato danni e disagi nella zona del centro storico verso valle Doglio, San Gervasio, località Pelisseri. A tratti ha anche grandinato, e l’intensità della precipitazione ha causato allagamenti in strada valle Doglio allagata, che è stata chiusa al traffico, e problemi di fango misto acqua nelle varie zone.



«Il violento evento atmosferico - ha dichiarato la sindaca Annalisa Ghella - ha causato anche alcuni allagamenti di scantinati in corso Romano Scagliola, e le piogge hanno trasformato via XX Settembre in un canale d’acqua.



Il fango ha invaso le strade portato a valle soprattutto in concomitanza di nuovi impianti di vigneti, dove la terra è più morbida. Anche in via Boglietto era presente parecchio fango, zona che abbiamo inserito per un possibile finanziamento Pnrr come luogo a alto rischio idrogeologico, dove vorremmo intervenire in modo radicale.



Ora, grazie al lavoro coordinato con Protezione Civile e Vigili del Fuoco, la situazione è tornata alla normalità, con tutte le strade praticabili e agibili. Segnaleremo alla Regione Piemonte questo evento alluvionale straordinario».