Gli allievi del Donadio accompagnatori della marcia sui sentieri partigiani dell'Anpi Dronero e Valle Maira

Saranno i ragazzi del IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero gli accompagnatori della Marcia sui Sentieri partigiani organizzata dalla sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra.

Il percorso prevede l’arrivo al Rifugio partigiano “Detto Dalmastro” in frazione Santa Margherita di Dronero: dalla borgata Filora di Paglieres fino al rifugio, la camminata sarà accompagnata dai ragazzi dell'istituto alberghiero, che illustreranno i luoghi della memoria partigiana.

Partenze da:

Cartignano, ritrovo alle ore 7,45 nella piazzetta di Borgata Paschero (davanti al Municipio) e partenza alle ore 08,00 – 3,45 h circa di cammino – media difficoltà.

Dronero, ritrovo alle ore 8.30 in borgata Ruata Prato di Tetti, partenza alle ore 8,45 – 3.00 h circa di cammino - percorso facile;

San Damiano Macra, ritrovo alle ore 09,30 in borgata Filoira di Paglieres e partenza alle ore 10,00. La camminata sarà accompagnata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Donadio” di Dronero che illustreranno i luoghi della memoria partigiana – 2,00 h circa di cammino – percorso facile.

All’arrivo apertura del rifugio con presentazione del nuovo gestore della struttura.

Ore 13.00 pranzo presso il rifugio (prenotazioni alla partenza). Al termine del pranzo presentazione opuscolo “Sono proprio passati di qua” di Marina Verra, edito dall’Anpi “Dronero e Valle Maira”.

Nella giornata si potrà visitare la “stanza della memoria” in borgata Margherita.

La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. I partecipanti dovranno provvedere con mezzi propri per il ritorno.

Per informazioni: partenza da Cartignano 339-1502952 – partenza da Ruata Prato Dronero 340-4126874 – partenza da Filoira Paglieres S. Damiano Macra 334-1458733.



“La giornata – spiega la professoressa di Italiano Serena Covella, che ha seguito l’iniziativa – è la conclusione del progetto 'I sentieri della storia' che ha coinvolto, in orario extrascolastico e valido come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), una quindicina di allievi dell’Istituto in una serie di incontri ed escursioni alla scoperta dei luoghi significativi della Valle Maira che furono teatro dell’attività partigiana durante i mesi della Resistenza. I ragazzi, acquisendo gli strumenti teorici e comunicativi per accompagnare gruppi di visitatori, si sono preparati per guidare i partecipanti della Marcia sui Sentieri partigiani, organizzata ogni anno per il 2 giugno, Festa della Repubblica, dalla sezione ANPI di Dronero e Valle Maira”.