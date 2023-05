Colto da malore, rimane bloccato su un tetto a Vezza d’Alba: vigili del fuoco in soccorso

Intervento di soccorso a persone nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 30 maggio), in frazione Borbore di Vezza d’Alba, dove 118 e vigili del fuoco sono intervenuti in aiuto di un 63enne colpito da malore mentre era impegnato nella sostituzione di alcune tegole sopra il tetto della propria abitazione.



Intervenuti con l’autoscala, i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Alba hanno calato il malcapitato con tecniche Saf, per mezzo di corde, così da consentire ai sanitari, giunti sul posto con l’elisoccorso del 118, di intervenire.



L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale in autoambulanza. Non si conoscono al momento le sue condizioni.