A Cuneo si va a scuola di Data Science: al Rondò dei Talenti si presenta la 'School of Data'

Un’occasione di incontro tra il mondo lavorativo e quello dell’innovazione in ambito Edtech. Questa, in breve, la finalità dell’evento “A scuola di Data Science: la nuova frontiera del lavoro e della formazione” previsto per il prossimo 6 giugno dalle ore 10 alle ore 12 presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti di Cuneo.



Un importante momento di confronto e di dialogo organizzato dal progetto PLIN e volto ad illustrare la nuova School of Data, l’iniziativa promossa a Cuneo per l’anno scolastico 2023/2024 da Future Education Modena in collaborazione con Anitec-Assinform. Un percorso formativo e orientativo che intende arricchire il curriculum di ragazzi e ragazze fornendo loro le competenze necessarie per potersi adattare a molteplici aree disciplinari, approfondendo in particolare la Data Science e l’Intelligenza Artificiale e favorendo così il contatto tra le nuove generazioni e le nuove discipline, sempre più centrali nel sistema educativo e lavorativo contemporaneo.



I partecipanti alla School of Data, inoltre, avranno la possibilità di partecipare al Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale, promosso da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.



Due i momenti divulgativi che accompagneranno la presentazione della School of Data: dapprima la sintesi del suddetto Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale affidata a Eleonora Faina (direttrice generale Anitec-Assinform), quindi spazio alla tavola rotonda “I dati come nuova frontiera del fare impresa” a cui parteciperanno, tra gli altri, la stessa Faina, Mauro Danna (direzione generale Confindustria Cuneo) e Joseph Meineri (direzione generale Confartigianato Cuneo). Con la moderazione di Barbara Simonelli (giornalista di TargatoCn), porteranno infine il loro saluto i vertici della Fondazione CRC, Andrea Girard, assessore all’Innovazione del Comune di Cuneo, Donatella Solda, direttrice di FEM Modena, e Andrea Marino, presidente di PLIN.



«Dopo Modena approdiamo a Cuneo. Una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo alla luce della fertilità educativa e progettuale riscontrata in loco» ha dichiarato Eleonora Faina, direttrice generale Anitec-Assinform. «La mission del Rondò dei Talenti e di PLIN in particolare è tanto ambiziosa quanto moderna e lungimirante. Il forte tessuto imprenditoriale che caratterizza la provincia, la preziosa disponibilità mostrata dagli istituti d’istruzione superiore della zona e la sapiente regia della Fondazione CRC ci fanno guardare con fiducia e ottimismo al progetto in essere, come testimoniato dall’edizione prototipale di questa primavera e dall’interesse mostrato verso la Summer School delle prossime settimane».



«Siamo orgogliosi di aver favorito questo dialogo tra il territorio cuneese e AnitecAssinform» ha aggiunto il presidente dell’impresa sociale PLIN, Andrea Marino. «Nasciamo con l’obiettivo di creare relazioni proficue tra i privati e la Pubblica Amministrazione, nell’ottica di rendere il Rondò dei Talenti un centro di competenze che sappia attirare risorse e opportunità di sviluppo territoriale. La School of Data rappresenta senza dubbio il risultato più gratificante tra quelli finora raggiunti, tale da rendere Cuneo all’avanguardia nazionale in termini di educazione innovativa, digitale e tecnologica».



Ingresso libero con posti limitati, prenotazione consigliata su Eventbrite o via mail a info@plineducation.it.