All'università di scienze gastronomiche di Pollenzo la giornata della ricerca

L’edizione 2023 della Giornata della Ricerca all’Università di Scienze Gastronomiche torna a portare l’attenzione sui diversi ambiti e progetti di ricerca che caratterizzano l’attività dell’ateneo. Ecco il programma completo dei lavori della giornata, che si tiene lunedì 5 giugno presso l’Aula Magna in Cascina Albertina a partire dalle ore 9.



Ad aprire i lavori alle 9 sarà Alberto Tallone, dell’Area Ricerca UNISG, con la presentazione della Giornata della Ricerca edizione 2023, quindi seguirà il saluto del Rettore Bartolomeo Biolatti.



Stefania Bracco, dell’Area Ricerca UNISG, illustrerà il Report generale della Ricerca 2022, e successivamente verranno introdotti i progetti di ricerca finanziati UNISG. “Non la solita app per dimagrire: Healthyw8”, a cura di Michele Filippo Fontefrancesco. “GERMONTE 4 – Germoplasma del Piemonte: Gli itinerari della biodiversità regionale”, a cura di Paola Migliorini. “Once upon a ME Il progetto Casa Clio, storie culinarie e pratiche di convivialità con donne vulnerabili”, a cura di Maria Giovanna Onorati.



A seguire gli assegnisti, collaboratori di Ricerca e dottorandi UNISG illustrano i poster dei loro progetti di ricerca.



Infine i professori Nicola Perullo, Luisa Torri e Andrea Pieroni relazioneranno sulle attività di gruppi di ricerca dell’ateneo di Pollenzo. “Il cibo come relazione: un nuovo modello percettivo, etico ed educativo”, a cura di Nicola Perullo. “L’importanza degli aspetti sensoriali, psicologici, di salute e di sostenibilità nel determinare le preferenze alimentari”, a cura di Luisa Torri. “Il ruolo dei saperi popolari botanici locali per costruire sistemi alimentari sostenibili e sovrani”, a cura di Andrea Pieroni



La mattinata si chiuderà con la premiazione dei Poster della Giornata della Ricerca 2023 e con l’intervento conclusivo della professoressa Luisa Torri, Delegata del Rettore per la Ricerca.