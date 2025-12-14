Limone Piemonte: Briatore e Belmondo gli illustri premiati della prima edizione del “Limone d’oro” [FOTO E VIDEO]

In occasione della prestigiosa presentazione ufficiale di ieri delle novità per la stagione invernale 2025/2026, al Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte, sono stati premiati illustri ospiti del panorama sportivo cuneese, una parte del “gotha” che riguarda importanti discipline della nostra Provincia Granda.

L’evento è stato condotto da Federica Lodi, giornalista di Sky Sport e l’editorialista di Tuttosport e del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli.

Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con la società Lift Spa, sono intervenute personalità istituzionali come il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, l'amministratore delegato della Lift Spa Antonella Zanotti, l’assessore regionale all’Ambiente Marco Gallo e il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, per testimoniare con i presenti la riapertura del Colle di Tenda, vie di comunicazione stradale tra Italia e Francia, che sinora ha visto transitare in tutto 320mila vetture, denotando una rinascita sostanziale del turismo per Limone in termini turistici e di fatturato.

Per l'occasione è stato consegnato per la prima volta in assoluto, il premio “Limone d'Oro” all’imprenditore e manager F1 Flavio Briatore e la campionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo, due personalità che, pur in ambiti diversi, hanno rappresentato punti di riferimento per il territorio e per il mondo dello sport.

Gli altri premi conferiti: in onore del ritorno nella Super Lega di A del Cuneo Volley il riconoscimento al suo presidente Gabriele Costamagna e a Mario Castellino, presidente onorario dell'AC Cuneo 1905.

Premio “Atleta 2025” alla campionessa italiana di sci alpino Marta Bassino e al pallavolista Ivan Zaytsev, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016, entrambi esempi di talento, dedizione e passione agonistica.

Una serata tributo allo sport e ai suoi valori e segno di una nuova rinascita per tutta Limone.

Il sindaco Riberi, insieme alla parte organizzativa dove vi rientra anche Davide Bima, manager sportivo e direttore generale del Cuneo Volley: “Grazie agli sponsor, gli organizzatori e a tutti presenti in quest’ appuntamento di grande valore per il nostro paese”.

