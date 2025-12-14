Il Bra perde fuori casa. L'applauso va ai tre tifosi andati fino a Terni per vedere la partita

Trasferta senza punti, per il Bra, al "Libero Liberati" di Terni con la Ternana.

Nel pomeriggio odierno, 2-0 maturato dalle due segnature (Ferrante e Orellana) arrivate nei minuti finali delle due frazioni. Meritano una citazione e un applauso i 3 tifosi del Bra, presenti nel settore ospiti: oltre 1200 km totali di passione vera e attaccamento, per sostenere i ragazzi giallorossi allenati da Fabio Nisticò. Cronaca.



Al minuto 10 del primo tempo FVS richiesto dalla Ternana per un presunto tocco di braccio (in area) di Lionetti, ma dopo la revisione TV il gioco riprende.

Altro FVS per la Ternana per un'altra presunta irregolarità in area di rigore, la signora Marotta di Sapri non ravvisa nulla di falloso e i padroni di casa esauriscono le card a disposizione al 39'. 1-0 per gli umbri al 45' con la deviazione vincente di Ferrante. Intervallo dopo 5 minuti di recupero. Bra sotto nel punteggio, nonostante una frazione equilibrata e dove è scesa in campo con ordine.



"Duello" Vallocchia-Renzetti al 3' della ripresa, due tiri del numero 4 e due parate dell'estremo difensore dei cuneesi. Calcio potente di Baldini al 12', palla di poco sopra la traversa. Tre sostituzioni decise dall'allenatore Nisticò al 18': sul terreno di gioco entrano Tuzza, Minaj e La Marca. Orellana (para Renzetti) e Garetto fuori misura, le due situazioni sviluppatesi al 26' e al 43'. Nel terzo e ultimo minuto di recupero, il raddoppio dei padroni di casa con Orellana (propiziato da un rimpallo fortunoso).



Bra-Juventus Next Gen chiuderà l'anno solare 2025 e il girone d'andata: appuntamento domenica 21 dicembre (ore 12,30) allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.



La conferenza stampa post Ternana-Bra di mister Fabio Nisticò (credit ufficio stampa Ternana Calcio): CLICCA QUI



Ternana: D’Alterio, Vallocchia, Romeo (33′ st Bianay), McJannet, Dubickas (18′ st Pettinari), Maestrelli, Capuano, Donati, Ferrante (33′ st Garetto), Ndrecka (44′ st Martella), Durmush (18′ st Orellana).

A disp: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Meccariello, Turella, Bruti, Proietti.

Allenatore: Fabio Liverani.

Bra: Renzetti, Lia, Cannistrà, Sganzerla, Sinani (41′ st Di Biase), Lionetti (41′ st Dimatteo), Morleo (18′ st Minaj), Campedelli (18′ st La Marca), Maressa (18′ st Tuzza), De Santis, Baldini.

A disp: Franzini, Rottensteiner, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Marotta di Sapri (assistenti: Carella di L’Aquila e Brizzi di Aprilia; quarto ufficiale: Dorillo di Torino; operatore FVS: D’Ascanio di Roma 2).

Marcatori: 45′ pt Ferrante (T), 48′ st Orellana (T).

Note: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni; 2506 spettatori di cui 3 tifosi giunti da Bra. Ammoniti Maestrelli, Capuano (T), Baldini, Campedelli (B).

