CAI di Borgo San Dalmazzo e AVIS insieme sul Monte Croce

La sezione AVIS Comunale di Borgo ha accolto l'invito del CAI a partecipare insieme alla tradizionale “gita delle famiglie”.

In tanti si sono ritrovati all' appuntamento, domenica 28 maggio, sul piazzale della Croce Rossa, anche se il tempo incerto ha obbligato gli organizzatori a scegliere un percorso alternativo a quello precedentemente preparato. La meta è stata la cima di Monte Croce, dove il CAI ha recentemente inaugurato un suo Memoriale e l'AVIS ha la targa ricordo del trentacinquennale di fondazione. Il tempo ha concesso una tregua e così la comitiva ha potuto effettuare tranquillamente la salita, per poi godersi il magnifico panorama. Al ritorno ritrovo per tutti presso il cortile della Parrocchia, dove gli infaticabili cuochi del CAI avevano preparato il pranzo.

Durante il convivio, il Presidente del CAI di Borgo ha fatto presente la possibilità di aiutare il medesimo a portare avanti l'iniziativa della ristrutturazione e presa in consegna del CAI di Borgo del Rifugio Barbero in alta Valle Gesso, sopra il Rio Valliotta, a seguire il Presidente dell'AVIS ha fatto presente la situazione sempre più allarmante della mancanza di nuovi donatori e ha invitato i presenti a farsi promotori presso parenti e conoscenti affinché questa situazione abbia a migliorare.

Il risultato è che si pensa già di ripetere questa bella esperienza il prossimo anno.