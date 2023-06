Robella di Sanfront, nuova tettoia in memoria di Marco Ferrato

Piazza Negri di frazione Robella di Sanfront sarà presto dotata di una piccola tettoia con struttura in legno coperta a lose in pietra su struttura lignea poggiante su un basamento in cemento armato, sotto la quale troverà posto un tavolo in legno con relative panche e godrà a pochi metri di distanza di un piccolo barbecue ad uso pubblico.

La motivazione per la quale si intendono realizzare tali strutture - volute e finanziate dai familiari del compianto Marco Ferrato di Sanfront - sono quelle di avere a disposizione un’area di sosta formata da un tavolo in legno con panche denominato “tavolo dell’amicizia” sormontato da una tettoia in legno e lose con adiacente barbecue a disposizione di ogni avventore che intenda utilizzare tale area di sosta e di condivisione a ricordo del sanfrontese recentemente scomparso.

Pur essendo il tutto realizzato senza oneri per l’Amministrazione, la stessa resterà comunque, a lavori ultimati, proprietaria dei manufatti di cui trattasi.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato in linea tecnica, il progetto redatto dal tecnico incaricato, il geometra Antonello Ferrero il 26 aprile scorso.