La ricerca di lavoratori specializzati: l'ardua impresa per le imprese

L’appuntamento è per sabato 24 giugno alle ore 09:30 presso la Chiesa del Gonfalone a Fossano, con un convegno di chiusura di questa prima parte dell’anno dell’Associazione Insieme, organizzato in collaborazione con A.I.S.P.A.

Il tema verterà sulle difficoltà che le aziende stanno riscontrando nel reperire personale e manodopera specializzata. Il Pianeta Economia, che lo sta curando, intende toccare l’argomento evidenziandone criticità e conseguenze nel mondo del lavoro suscitando, nel contempo, suggestioni utili di approfondimento mediante la condivisione di esempi virtuosi, riscontrati principalmente in provincia di Cuneo, attuati per affrontare e, per quanto possibile, arginare il problema.

«È stato condotto un approfondimento sulle fonti e le entità di finanziamento messe a disposizione dagli enti governativi, europei e regionali a favore della formazione, anche post-diploma, finalizzata all’ottenimento di personale specializzato. In secondo luogo abbiamo interessato le giovani generazioni, concentrandoci su un range generazionale che va dai 16 ai 28 anni: l’intervento è stato effettuato in modo smart e dinamico attraverso questionari di gradimento, rispetto alle aspettative ed alle proprie ambizioni, partecipati mediante moduli on-line o social-network, in collaborazione con il nostro Pianeta Giovani» spiega Marco Cerati, coordinatore del Pianeta Economia e Lavoro di Insieme.

Alla tavola rotonda moderata dalla giornalista Filomena Greco de ‘Il Sole 24 Ore’ interverranno: il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il direttore di Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte Anna Forlesa, l’amministratore delegato di Maina S.p.A. Marco Brandani, il direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese Marco Lombardi e l’imprenditore Ernesto Testa. Le conclusioni saranno affidate ai membri del Pianeta Economia.