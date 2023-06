Caro "affitti-brevi", un problema che tocca anche le Valli occitane

Riceviamo e pubblichiamo:

È di questi giorni la forte polemica in merito al caro affitti nelle città turistiche in cui sono finiti nel mirino i cosiddetti "affitti-brevi".

Questa polemica è già sorta da almeno 6 mesi nella grande Occitania (Sud della Francia), in particolare in Costa Azzurra, dove i federalisti Occitani (in particolare il partit occitan) ne hanno fatto una bandiera delle loro battaglie.

Come dicevamo, la questione non riguarda però solo le città ma tutte le zone turistiche. I prezzi degli appartamenti è infatti ormai insostenibile per la fascia di popolazione che si colloca nella media economica, ed è una delle cause (assieme ad altre ben note come i servizi pubblici pressoché assenti e le difficoltà di trovare un lavoro stabile in montagna) del progressivo spopolamento anche delle nostre valli a favore di residenze dei turisti (le seconde case) che vivono nelle nostre terre per brevi periodi dell'anno.

Proponiamo, come organizzazione occitanista, di studiare nuovi sistemi di forti detrazioni fiscali, finanche all'azzeramento delle tassazioni sulle locazioni, a chi decide di venire a vivere (e lavorare) nelle nostre valli.

Crediamo che, qualora la nostra proposta si possa concretizzare saranno necessari forti controlli per evitare che i soliti speculatori possano approfittare degli sconti per guadagnarci a discapito della bontà della proposta.

Siamo consapevoli che è "il mercato" che comanda ma crediamo che se il mercato va verso una bolla speculativa dannosa per chi vuole dare un futuro alle valli occitane si debba intervenire con interventi non convenzionali a tutela della montagna!

Come Assemblada Occitana Valades chiediamo ai rappresentanti politici (di qualsiasi area politica) delle nostre valli di impegnarsi in questo senso.

Le valli occitane meritano un futuro!

L'Assemblada Occitana Valades (dalla parte degli Occitani, sempre!)