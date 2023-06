Mondovì, a Elia Farinelli del “Giolitti-Bellisario-Paire” il Premio “Giovani e Filosofia”

Il Premio Nazionale “Giovani e Filosofia”, evento annuale di punta della rivista di studi filosofici “Essere&Pensiero”, ha trovato il suo vincitore nella figura di Elia Farinelli, studente della classe 3^ B Ita presso l'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì, già finalista al recente “Concorso Eloquenza” del Lions Club Mondovì Monregalese. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, nell'Aula Magna “Paolo Borsellino” dell'istituto, alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Donatella Garello, e della responsabile di plesso Ita-Ipc, Prof.ssa Marina Bonelli.

In un clima di gioia e condivisione, il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Farinelli dal direttore responsabile di “Essere&Pensiero”, il giornalista e docente di Filosofia prof. Francesco Pungitore, mettendo in luce il talento e l'impegno del giovane studente.

Giunto alla sua terza edizione, il Premio “Giovani e Filosofia” ha valutato come meritevole il saggio presentato da Elia Farinelli, incentrato sui giovani e sulla speranza, riconoscendone il significativo contributo al dibattito filosofico.

Pungitore ha sottolineato l'eccezionalità del lavoro nelle motivazioni: “Nonostante la giovane età, ha brillantemente dimostrato di possedere capacità di riflessione filosofica e piena padronanza delle correnti complesse del pensiero umano. La sua abilità nel discutere con eloquenza si lega a una consapevole visione e a una sorprendente conoscenza delle diverse sfere del sapere”. A Farinelli, in omaggio anche un buono per l’acquisto di libri e una recente pubblicazione della collana “Essere&Pensiero”.

Il riconoscimento ha suscitato grande entusiasmo tra docenti e studenti del “Giolitti-Bellisario-Paire” che hanno espresso tutto il loro orgoglio per il prestigioso premio conquistato da un giovane così talentuoso e motivato.

“Elia Farinelli non è solo un esempio di brillante impegno scolastico - ha sottolineato ancora Pungitore - ma rappresenta anche un modello di riflessione critica e di ricerca della verità. Con il suo pensiero, sta illuminando la sua generazione, evidenziando l'importanza di un dialogo autentico per giungere a una profonda comprensione del nostro posto nel mondo”.

Un successo che non riguarda solo Elia, ma tutta la comunità dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire”, dimostrando ancora una volta, come ha puntualmente sottolineato la Dirigente Scolastica prof.ssa Donatella Garello “che l'educazione e la dedizione sono due aspetti essenziali che concorrono a far emergere i talenti, contribuendo a costruire il luminoso futuro dei nostri giovani”.