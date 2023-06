Plastic Free a Dronero: raccolti oltre due chili di mozziconi di sigarette

A Dronero ieri pomeriggio, domenica 4 giugno, in occasione della Giornata dell'Ambiente dedicata alla sensibilizzazione contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, l’associazione Plastic Free ha organizzato una raccolta di mozziconi di sigaretta.

Davvero preziosa e costante è la collaborazione tra Comune di Dronero e questa importante organizzazione di volontariato, collaborazione che ha visto ad aprile la firma con della città all’importante Protocollo d'Intesa Plasticfree .

Ieri così, per le vie della città in festa per la tradizionale “Anciue - Fiera degli Acciugai", è stato anche il tempo per un’importante occasione di sensibilizzazione.

“Purtroppo il meteo ci ha impedito di concludere l'attività - scrive Flavia Faccia, referente provinciale Plastic Free - ma ci ha comunque consentito di raggiungere un lodevole risultato: 2 kg di mozziconi raccolti in un'ora di attività. Come premio per i nostri volontari, oltre alla maglietta Plastic Free in omaggio, è stato offerto anche un aperitivo dalla start-up TIBI che ringraziamo. Grazie anche a Be Natural Dronero per il supporto e l'ospitalità durante la pioggia.”

Da oltre 30 anni i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al mondo: costituiscono fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei principali inquinanti di strade urbane e spiagge. In Italia, ogni anni circa 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente.

Il filtro delle sigarette è composto da acetato di cellulosa e ci impiega in media 10 anni a decomporsi. I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina.

Danneggiamento per gli ecosistemi marini. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Presente all’importante attività Nadia Bernardi, referente per il comune di Dronero e Valle Maira. Da parte dell’associazione, il pomeriggio di ieri ha voluto essere l’occasione per ribadire ancora una volta il proprio impegno attivo, costante e convinto per la salvaguardia dell’ambiente, del clima e della vita di tutti gli esseri viventi